本田望結、子ども時代の遊びめぐり「え？」困惑の事態 「金持ちのウサギ集めるやつ」
タレント・フィギュアスケーターの本田望結が、きょう26日放送のMBSテレビ『ゼニガメ』（後8：00〜9：58 ※関西ローカル）に出演する。
【写真】関西人…本田望結、黒田有＆鈴木紗理奈と3ショット
ナインティナイン・矢部浩之とメッセンジャー・黒田有が、関西の行列店や話題点のゼニ儲けのからくりを解き明かす、お金情報バラエティー番組。今回は「あの大儲けブーム、今どうなってんねんリサーチ」を届ける。
昭和にムーブメントを巻き起こし、今なお爆儲けし続けるヒット商品の誕生秘話、現在の進化形を大調査。ビックリマンチョコ、TOTOのウォシュレット、ディスコ・マハラジャ、キンレイの鍋焼きうどんなどを紹介する。
スタジオでは、昭和世代の矢部と黒田、NON STYLE・石田明が子どもの頃にハマった、牛乳キャップをコレクションする懐かしい遊びを回想。きょとんとする本田に、黒田は「なにして遊んどった？」と問いかける。
平成生まれの本田が「携帯ゲーム」と答えると、黒田が「金持ちのウサギ集めるやつとかもやろ？」と理解不能なフレーズで畳みかけ、「え？」と困惑の事態に。山崎香佳アナが「シルバニアファミリー？」とまさかのビンゴ。見取り図・盛山晋太郎は「あれ金持ちのウサギっていうんですか!?」とイジる。
【写真】関西人…本田望結、黒田有＆鈴木紗理奈と3ショット
ナインティナイン・矢部浩之とメッセンジャー・黒田有が、関西の行列店や話題点のゼニ儲けのからくりを解き明かす、お金情報バラエティー番組。今回は「あの大儲けブーム、今どうなってんねんリサーチ」を届ける。
昭和にムーブメントを巻き起こし、今なお爆儲けし続けるヒット商品の誕生秘話、現在の進化形を大調査。ビックリマンチョコ、TOTOのウォシュレット、ディスコ・マハラジャ、キンレイの鍋焼きうどんなどを紹介する。
平成生まれの本田が「携帯ゲーム」と答えると、黒田が「金持ちのウサギ集めるやつとかもやろ？」と理解不能なフレーズで畳みかけ、「え？」と困惑の事態に。山崎香佳アナが「シルバニアファミリー？」とまさかのビンゴ。見取り図・盛山晋太郎は「あれ金持ちのウサギっていうんですか!?」とイジる。