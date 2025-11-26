早見優、大きなクリスマスツリーを飾った自宅ショットを披露「立派なクリスマスツリーですね♪」「イルミネーション綺麗」
歌手で俳優の早見優が26日、自身のSNSを更新。「クリスマスツリーを出しました」と明かし、164センチの自身よりも背の高いツリーを飾った自宅ショットを披露した。
【写真】「立派なクリスマスツリーですね♪」「イルミネーション綺麗」大きなツリーを飾った自宅ショット披露の早見優
娘たちが不在の今年は1人での作業になったそうだが「1人で飾り付けも楽しい」と早見。「ライトをつけた瞬間、部屋がふわっと華やいで一気にクリスマス気分」と話し、白を基調とした室内で華やかに輝くツリーを紹介している。
コメント欄には「立派なクリスマスツリーですね♪」「部屋が綺麗ですね ツリーも飾って気分出ますよね」「クリスマスイルミネーション綺麗だね」「素敵」といった反響が寄せられている。
