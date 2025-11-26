柏崎市の70代の男性が、現金1100万円と電子マネー2万円分をだまし取られる特殊詐欺(オレオレ詐欺)被害がありました。



警察によりますと10月2日、柏崎市に住む70代男性の自宅の固定電話に「体調が悪くておたふくになったかもしれない」などとせきこみながら話す男から電話がありました。男は『息子』を装い、「暗号資産の税金の滞納で600万円請求されている」「銀行の口座が凍結されていて、滞納分を支払えば凍結が解除される」「印紙代で電子マネーカード2万円が必要」などと話し、男性に現金の送付や電子マネーの購入を要求してきました。



男性は指示されるまま、10月11～15日までの間で2回にわたって指定された埼玉県草加市の集合住宅宛てに現金合計1100万円を宅配便で送付。2万円分の電子マネーカードを購入し、コード番号を伝えだまし取られました。



その後、相手との連絡が途絶え被害に気づいた男性が警察に届け出ました。

警察は、電話で金の話が出たら一旦電話を切り、すぐに家族に相談するよう呼びかけています。