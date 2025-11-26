◇プロボクシング東洋太平洋スーパーウエルター級タイトルマッチ10回戦 ワチュク・ナァツ《10回戦》緑川創（2025年11月27日 東京・後楽園ホール）

東洋太平洋スーパーウエルター級タイトルマッチの前日計量が26日、都内で行われ、同級王者ワチュク・ナァツ（28＝八王子中屋、15戦9勝4KO4敗2分け）は69・5キロ、同級14位の緑川創（38＝EBISU K’s BOX、4戦4勝3KO）は69・7キロでともに一発クリアした。

7月31日の同級王座決定戦で左右田泰臣（37＝EBISU K‘s BOX）に大差判定勝ちで獲得したベルトの初防衛を目指すナァツは「油断は全くない。いつも通りやろうと思う」と淡々と話した。

日本王座、WBOアジア・パシフィック王座も視野に入れていることを明かし「勝って次につなげたい」とベルト統一に向け力強く意気込んだ。

対する元キックボクシング・ウエルター級世界王者の緑川は転向後5戦目で初のタイトル挑戦。24年10月に37歳でデビューしてからわずか1年1カ月での挑戦となるが「早い方が年齢的にもありがたい。それに今のボクシングが通用しないとは思っていない。十分勝てると思っている」と気合十分。

キック時代を含め、格闘技90戦以上のキャリアを誇る大ベテラン。所属ジムの加山利治会長は「相手が強くても淡々と試合できる。前回の左右田よりはかみ合う」と敗れた同門選手の敵討ちを期待。緑川は「お互い気持ちが強く、意地のぶつかり合いでいろんな駆け引きがあると思う。倒せて勝てたら理想。ボクシングを楽しみながらベルトを巻いて、2歳半の長男をリングに上げたい」と話した。