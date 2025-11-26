カープ契約更改の話題です。２６日は投手陣の主力２人が更改に臨みました。



栗林良吏投手は２０００万円アップの推定１億８０００万円でサインしました。



■広島東洋カープ 栗林良吏 投手

「すごくいい評価をしてもらって金額も上げてもらいました」



栗林投手は２０２５シーズン５５試合に登板。序盤の不振で守護神を外れましたが、勝ちパターンの一角としてチームの勝利に貢献しました。６年目の２０２６シーズンは新たに先発へ挑戦します。





■広島東洋カープ 栗林良吏 投手「自分ももうルーキーじゃないんで、そういう意味では先発初めてですけど、６年目の選手としてチームを引っ張っていけたら」一方、２年契約を結び２年目を迎える大瀬良大地投手は現状維持の推定２億円プラス出来高で更改しました。２０２５年は節目の１５００投球回を達成しましたが、オフに右ひじを手術しました。１３年目の２０２６年、復活を目指します。■広島東洋カープ 大瀬良大地 投手「まずはヒジをしっかりと治してアピールできる体にしてからなんとかローテーションに入って、まだまだチームの力になりたい」（２０２５年１１月２６日放送）