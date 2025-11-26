日本相撲協会は２６日、福岡国際センターで大相撲初場所（来年１月１１日初日・両国国技館）の番付編成会議を開き、新十両に一意（かずま、木瀬）の昇進を決めた。一意は佐賀・基山町の瀧光徳寺の大本堂で会見を行い「まだ番付はさらに上がある。１枚でも上に行けるように頑張りたい」と心境を語った。

日大出身で、幕下最下位格付け出しで初土俵を踏んだ２４年名古屋場所で右膝を負傷した。そこから４場所連続全休。番付を序ノ口まで落としたが、「怪我をしてから相撲も意識も変わった。稽古場だけではなく、私生活から常に相撲のことを考えて行動していけるようになった」という。

今年の夏場所で序ノ口優勝。名古屋場所は序二段で６勝し、三段目に昇進したが、８月に父・一男さんが病気のため５２歳で死去した。「なかなかすぐには切り替えられなかったけど、プロに入ったからには、と切り替えて頑張った。絶対（上に）上がる。それが一番の親孝行、恩返しという気持ちでやっていた」。秋場所は７戦全勝で三段目優勝。九州場所は西幕下１５枚目で全勝Ｖを果たし、新十両を決めた。

幕内で活躍する義ノ富士（伊勢ケ浜）は日大の同期だ。「励みにはなるけど、自分は自分という気持ちは常に持っているので、あまり比べないように」と足元を見据えたが、意識する存在であることは間違いない。「いずれは対戦できる地位にいければ」。幕内まで番付を上げての初対戦の実現へ、意欲を燃やした。