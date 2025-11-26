【日本一かわいい中学生候補】敗者復活枠：あいる＜JCミスコン2025 ファイナリスト連載＞
【モデルプレス＝2025/11/26】“日本一かわいい中学生”を決める「JCミスコン2025」。モデルプレスは今回、ファイナリストに勝ち残った14人を1人ずつ紹介する連載を開始。第14回は、敗者復活枠“あいる”さんのインタビューを届ける。
【写真】今年の“日本一かわいい女子中学生”ファイナリスト14人
出身：愛知県
学年：2年生
生日：9月17日
MBTI：ESFP
趣味：音楽を聴くこと
特技：変顔
好きな食べ物：アサイーボウル
嫌いな食べ物：ミニトマト
好きな言葉（座右の銘）：明日への扉は自動ドアじゃない
最近ハマっていること：たくさん食べること
― コンテストに参加した理由ときっかけを教えてください。
「今日好き」（「今日、好きになりました。」／ABEMA）のミーグリ2024に行って米澤りあさんと会って、自分もこんな風に可愛くなって、皆に憧れられる存在になりたい！色んな場面で活躍したい！と思ったからです！
― ご自身の強み・アピールポイントを挙げるとしたら？
どんなことにも挑戦するところと、自分の意見をしっかり言うところです。
― 憧れの有名人はいますか？
今田美桜さん。
― モデルプレスの読者の中には今、さまざまな不安を抱えている読者がいます。そういった読者に向けて、これまでの人生の中で「悲しみを乗り越えたエピソード」を教えてください。
嫌なことがあった時、自分の好きなことで気分転換をして乗り越えます。
― 将来の夢を教えてください。
女優とモデル。
― モデルプレス読者の中には今、夢を追いかけている読者もたくさんいます。最後に「夢を叶える秘訣」を教えてください。
どんなに辛い道でも諦めないで最後まで全力でやりきることを私は大切にしています。
今後ファイナリストは、ファイナル合宿（レッスンや撮影、イベント参加）に挑み、11月29日に都内で行われる授賞式にて“日本一かわいい女子中学生”決まる。グランプリ受賞者には「賞金50万円」「2026年に開催されるTGC teenへの出演権」「次年度コンテストの公式アンバサダー起用」などが与えられる。
「JCミスコン」は、“みんなで選ぶ、日本一かわいいJC”をコンセプトに掲げている全国規模の女子中学生限定のコンテスト。事務所に所属していない女子中学生であれば誰でも参加が可能だ。
これまで「乃木坂46公式ライバル」として発足された「僕が見たかった青空」メンバーの秋田莉杏や、雑誌「Seventeen」専属モデル・小國舞羽らを輩出。2024年はゆな（内田結菜）がグランプリを獲得し、「TGCteen」などに出場した。そのほか、次世代のエンタメ界を担う逸材を多数輩出している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】今年の“日本一かわいい女子中学生”ファイナリスト14人
◆あいるさんプロフィール
出身：愛知県
学年：2年生
生日：9月17日
MBTI：ESFP
趣味：音楽を聴くこと
特技：変顔
好きな食べ物：アサイーボウル
嫌いな食べ物：ミニトマト
好きな言葉（座右の銘）：明日への扉は自動ドアじゃない
最近ハマっていること：たくさん食べること
◆あいるさん、コンテスト参加のきっかけは？
― コンテストに参加した理由ときっかけを教えてください。
「今日好き」（「今日、好きになりました。」／ABEMA）のミーグリ2024に行って米澤りあさんと会って、自分もこんな風に可愛くなって、皆に憧れられる存在になりたい！色んな場面で活躍したい！と思ったからです！
― ご自身の強み・アピールポイントを挙げるとしたら？
どんなことにも挑戦するところと、自分の意見をしっかり言うところです。
― 憧れの有名人はいますか？
今田美桜さん。
◆あいるさんが悲しみを乗り越えた方法
― モデルプレスの読者の中には今、さまざまな不安を抱えている読者がいます。そういった読者に向けて、これまでの人生の中で「悲しみを乗り越えたエピソード」を教えてください。
嫌なことがあった時、自分の好きなことで気分転換をして乗り越えます。
◆あいるさんの夢を叶える秘訣
― 将来の夢を教えてください。
女優とモデル。
― モデルプレス読者の中には今、夢を追いかけている読者もたくさんいます。最後に「夢を叶える秘訣」を教えてください。
どんなに辛い道でも諦めないで最後まで全力でやりきることを私は大切にしています。
◆「JCミスコン」ファイナリスト14人が最終決戦へ
今後ファイナリストは、ファイナル合宿（レッスンや撮影、イベント参加）に挑み、11月29日に都内で行われる授賞式にて“日本一かわいい女子中学生”決まる。グランプリ受賞者には「賞金50万円」「2026年に開催されるTGC teenへの出演権」「次年度コンテストの公式アンバサダー起用」などが与えられる。
◆「JCミスコン」とは
「JCミスコン」は、“みんなで選ぶ、日本一かわいいJC”をコンセプトに掲げている全国規模の女子中学生限定のコンテスト。事務所に所属していない女子中学生であれば誰でも参加が可能だ。
これまで「乃木坂46公式ライバル」として発足された「僕が見たかった青空」メンバーの秋田莉杏や、雑誌「Seventeen」専属モデル・小國舞羽らを輩出。2024年はゆな（内田結菜）がグランプリを獲得し、「TGCteen」などに出場した。そのほか、次世代のエンタメ界を担う逸材を多数輩出している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】