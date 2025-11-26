元テレ東・大橋未歩アナ、肉料理からスイーツまで…手料理12品公開「真似したい」「センス良すぎ」と注目集まる
【モデルプレス＝2025/11/26】元テレビ東京で、現在はフリーとして活動する大橋未歩アナウンサーが11月26日、自身のInstagramを更新。12品の手料理を公開し、話題を呼んでいる。
大橋は「昨日出会ったチリ人の方が『Cooking is an art』って言ってた」「そんなこと言われたら張り切っちゃうよねぇ」とつづり、自身の手料理12品の写真をずらりと一挙に公開。豆乳春雨麺、バナナ米粉ケーキ、いぶりがっこポテトサラダ、ゴマダレサラダ、鶏もも肉の照り焼き、さつまいもの甘煮など、12品の彩り豊かな手料理を紹介している。
この投稿には「料理上手」「真似したい」「すごい品数」「センス良すぎ」「丁寧な暮らし」「美しくて圧巻」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
