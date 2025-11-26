¡ÚÃË»Ò¥´¥ë¥Õ¡ÛÀÐÀîÎË¤Ïº£µ¨ºÇ½ªÀï¡Ö¾¡¤Æ¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ë1¿Í¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¡×ÆüËÜ¥Ä¥¢¡¼ÄÌ»»300»î¹çÌÜ
¡¡ÃË»Ò¥´¥ë¥Õ¤Î¥«¥·¥ª¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¥ª¡¼¥×¥ó¤Ï¤¢¤¹27Æü¤«¤é4Æü´Ö¡¢¹âÃÎ¡¦Kochi¹õÄ¬CC¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡º£Âç²ñ¥Û¥¹¥È¥×¥í¤ÎÀÐÀîÎË¡Ê34¡áCASIO¡Ë¤Ï¥×¥í¥¢¥ÞÀï¤ÇºÇ½ªÄ´À°¡£¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢¡ÖÆÀ°Õ¥³¡¼¥¹¤Ç¤¢¤ì¡¢¶ì¼ê¥³¡¼¥¹¤Ç¤¢¤ì¡¢70ÅÀ80ÅÀ¤Î¥é¥¦¥ó¥É¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢·ë²Ì¤â¤½¤ó¤Ê¤Ë°¤¯¤Ê¤¤¤È¼«Ê¬¼«¿È¤Ë¾ÚÌÀ¤Ç¤¤¿¡£¤¤¤¤·ë²Ì¤Ï½Ð¤»¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢°¤¤·ë²Ì¤Ë¤Ï¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡£¤½¤³¤Ï¼«Ê¬¤È¤·¤Æ¤ÏÀ®Ä¹¤Ç¤¤¿1¤«·î¡×¤È¥·¡¼¥º¥ó¸åÈ¾Àï¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡º£Âç²ñ¤Ï²áµî2°Ì¤¬3ÅÙ¡£¼¡½µ¤ÏÊÆÍ½Áª²ñ¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¤¿¤á¡¢º£µ¨¤Ïº£²ó¤¬ºÇ½ªÀï¤È¤Ê¤ë¡£¡ÖÀ¨¤¯ÁêÀ¤Ï¤¤¤¤Âç²ñ¤Ç¡¢¥¤¥á¡¼¥¸¤Ï¤¤¤¤¡£¾¡¤Æ¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ë1¿Í¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ÏÌÜÉ¸¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£º£Âç²ñ¤Î½Ð¾ì¤Ç¥×¥í¥¢¥ÞÄÌ»»¤ÇÆüËÜ¥Ä¥¢¡¼300»î¹çÌÜ¡Ê³¤³°¥á¥¸¥ã¡¼¡¦WGC¤Ê¤É¤Ï½ü¤¯¡Ë¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡½êÂ°Àè¡¦CASIO¤ÎG¡½SHOCK¤Ï15¡Á20¸Ä»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÂçÂÎ¡¢Éþ¤¬Çò¡¢¹õ¡¢¥°¥ì¡¼¡¢¥Í¥¤¥Ó¡¼¤Ê¤Î¤Ç»þ·×¤â¤½¤¦¤¤¤¦´¶¤¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤Ç¤â¡¢»þ·×¤À¤±ÇÉ¼ê¤Ë¹Ô¤³¤¦¤«¤Ê¤È»×¤¦»þ¤â¤¢¤ë¡£¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ë¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤·¡¢·Ú¤¯¤Æ¾×·â¤Ë¶¯¤¤¤Î¤Ç¡¢¥´¥ë¥Õ¤Ç¤â³§¤µ¤ó¤Ë¥¬¥ó¥¬¥ó¤Ä¤±¤ÆÍß¤·¤¤¡×¤ÈÌ¥ÎÏ¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£