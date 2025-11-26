歌手の三浦大知（38）が、来月1日放送のNHK総合「tiny desk conserts JAPAN」（深夜0・10）に出演する。東京・渋谷の同局オフィス内で収録に臨み、同番組史上最多演者数となる24人でヒット曲「Blizzard」など5曲を披露した。

米公共放送NPRが放送する本家も、日本版も好きだという三浦。番組の魅力について「音の一粒一粒が丸裸の状態で音源とは違う生の感触がする。それを音楽の深さ、歌のおもしろさとして気づくことができる番組」と熱弁する。

そんな大好きな番組の収録に「三浦大知チームとして何か面白いことができたら」と考えて臨んだ。“ライブ会場”となった約3メートル四方のスペースに、バンドメンバー5人に加えてゴスペル合唱団「33:3」の18人も引き連れて登場。総勢24人でのパフォーマンスに「すごいワクワクしましたし、声の圧で体温や室温がぐっと上昇していく感じが体感できてテンション上がりました」とニッコリ。

今回はスペースの問題により、歌と並んで自身の魅力である踊りをメーンには持ってこなかった。それでもボルテージが上がった終盤には音に体を預けてステップを踏んだ。「もし許してもらえるならドタドタした足音とアカペラのみでやりたい。そんな責めたことをやらせていただけるんだったら、何度でもここに戻ってきたい」といたずらっぽく笑った。