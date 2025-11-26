ムード歌謡デュオ「はやぶさ」が26日、東京・六本木クラップスで「はやぶさ 発売記念ライブ 2025 ときめきはチャチャチャ〜スナックはやぶさへようこそ〜」を行った。

この日発売の新曲「ときめきはチャチャチャ〜スナックはやぶさへようこそ〜」の振り付けを初披露。スナックのママに扮したヒカルと、常連客風のヤマトが軽妙に掛け合うキャッチーな楽曲で、公式YouTubeチェンネルで配信している「新snackはやぶさ」の世界観をそのままに、2人で手を合わせるなど、しっとりとした雰囲気で歌い上げた。

ヒカルは「ダイエットを実はしまして、体重でいうと4キロくらいですかね、ちょっと絞りました」と、しっかり役作りしたことを告白。「きれいでしょ？」と美しさに磨きをかけたことをアピールした。

また、「新snackはやぶさ」では“大先輩”の登場も予告。ヒカルは「お店に来てくださってる普通の世間話のようなことから、一緒にデュエットをさせていただいて、カラオケで歌うみたいな流れで実は撮影しました」と充実したコンテンツを示唆した。