プレシードジャパンは、AVIOTブランドの新製品として、TVアニメ「呪術廻戦」とコラボした完全ワイヤレスイヤフォン「TE-V1R-JK1」「TE-V1R-JK2」「TE-V1R-JK3」の予約を11月26日より開始した。価格はいずれも22,880円。AVIOT公式サイトで販売し、2026年1月下旬より順次発送する予定。

AVIOTのVシリーズの最新機種「TE-V1R」をベースとし、作品の世界観や魅力を表現したコラボモデル。サウンドチューニングは、劇中の楽曲を作曲した照井順政氏・小林健樹氏が担当した。

呪術高専モデル、呪詛師・呪霊モデル、懐玉・玉折モデルの3種類を用意。計12キャラ、合計250種以上のボイスによる「ボイスガイダンス」と「ランダムボイス」を楽しむことができる。

収録キャラクター

・呪術高専モデル：虎杖悠仁、伏黒恵、釘崎野薔薇、五条悟

・呪詛師・呪霊モデル：夏油傑、真人、脹相、宿儺

・懐玉・玉折モデル：五条悟(懐玉・玉折)、夏油傑(懐玉・玉折)、天内理子、伏黒甚爾

チャージングケースとイヤフォン本体には、本コラボのための完全新規デザインのロゴを配置。ファッションアイテムとしても身に着けやすいデザインを目指したという。パッケージの表面には、オリジナルロゴをデザインした。

ベースモデルの「TE-V1R」は、10mm径ダイナミック型とバランスドアーマチュア型ドライバーを搭載したハイブリッド仕様。アダプティブハイブリッドノイズキャンセリングも備えている。

付属品としてシリコンイヤーピース(S/M/L各サイズ)、USB Type-Cケーブル、ユーザーマニュアル、製品保証登録カードを同梱。

Bluetooth 5.3準拠で、SBC、AAC、LDACコーデックに対応。2台の端末に同時接続できるマルチポイント機能を搭載。イヤフォン単体では最大19時間、充電ケース併用で最大62時間の再生が可能。約10分間の充電で最大120分再生可能な急速充電にも対応している。