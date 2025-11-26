通貨オプション ボラティリティー ドル円１週間は８％付近に落ち着く
USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD
1WK 8.05 5.19 7.02 7.43
1MO 9.66 5.63 8.01 6.78
3MO 9.53 5.86 8.08 6.92
6MO 9.65 6.07 8.37 7.16
9MO 9.70 6.25 8.55 7.39
1YR 9.70 6.40 8.68 7.55
GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 8.63 7.21 6.25
1MO 9.00 7.94 6.68
3MO 8.93 8.54 6.90
6MO 9.26 8.95 7.12
9MO 9.47 9.26 7.29
1YR 9.60 9.47 7.40
東京時間16:33現在 参考値
ドル円１週間は８％付近に落ち着いている。１カ月以降の各期間は９％台後半で推移している。目先は変動性の少ない展開が想定されているもよう。ただ、ドル円、クロス円などの絶対的な水準は、ユーロドルやポンドドルなどドル関連を引き続き上回っている。
