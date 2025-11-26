演歌歌手の藤あや子（64）が25日、ブログを更新。2人分の手料理が並ぶ食卓を公開した。

【映像】24歳年下夫との乾杯ショット&2人分の食卓（複数カット）

2017年4月9日に更新したブログで、再婚したことを発表した藤。お相手の男性は24歳年下だそうで、ブログでは、「結婚8周年を祝いました。他人同士が長く生活を共にすることは、絶対難しいと思っていたけど、一度もけんかをすることもなく（愛猫の）マルオレちゃんと家族4人で、穏やかな日々を過ごすことが出来て心からありがたいと思います」「いい夫婦の日」と、乾杯している写真を投稿するなど、夫婦仲むつまじい様子を披露している。

2人分の手料理が並ぶ食卓を公開

25日は、「おうちごはん。」というタイトルのブログを投稿。

「きのこ鍋。山形産大粒なめこを頂いたので、お鍋にしてみました。 根昆布白だしでスープを作り、具材は鶏もも肉、お豆腐、長ネギしらたき、はなびらたけ。しみしみ大根も玉子も美味しい〜」とつづり、干物なども並んだ2人分の食事を紹介した。

この投稿にファンからは、「うわ〜豪華！」「めっちゃ体に良さそう」「美味しそうですねぇ！」など、様々なコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）