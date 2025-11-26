42歳・加藤あい、GUアイテムに感動 肩をチラ見せした“旅行コーデ” を披露「シンプルな服なのにすごいおしゃれ」
俳優の加藤あい（42）が26日、自身のインスタグラムを更新。旅先で快適に過ごした、ラフなカジュアルコーデを披露した。
【写真】「見るたびに素敵」GUアイテムをスタイリッシュに着こなす加藤あい
加藤は「昔、『雨が好き』と言える人の感性を“素敵だな”と思いつつ やっぱり自分は清々しく澄み渡る青空が好きで 今でもそれは変わらないんだけれど 最近、自然の中で感じる雨の情緒を愉しめるようになってきたのは年の功でしょうか（笑）」とつづり、緑豊かな木々を背景に、肩のラインを美しく見せたオフショルダーのトップス姿を公開している。
続けて「#子供達は雨でもお構いなしに温水プールへダイブ #私は読書がしたい そして旅先で @gu_for_all_ のパンツが快適だったこと！」とハッシュタグとともにコメントし、家族で旅行へ出かけたことを明かし、複数枚の写真を投稿した。
肩を出した白のトップスに、ゆったりとしたダークカラーのGUワイドパンツを合わせ、シンプルながらも洗練された、リラックス感漂う“旅行コーデ”を紹介している。
プチプラアイテムを上品に着こなす姿に、ファンからは「美しいです」「見るたびに素敵」「着方正解」「シンプルな服なのにすごいおしゃれ」などのコメントが寄せられていた。
