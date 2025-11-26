千鳥がMCを務めるバラエティ『チャンスの時間』（ABEMA SPECIALチャンネル）。

11月23日（日）の同番組では、「『これって言われると思う？』討論会」が放送された。

今回は、厳しいコンプラ時代に怯える芸人たちが、「この発言は世間から“言われる”か、“言われない”か」を討論する企画を開催。

進行役を大悟が務め、岡野陽一、ヒコロヒー、相席スタートの山添寛、東京ホテイソンの芸人4組が集結。ノブと松井珠理奈も加わり、それぞれが持ち寄った「○○って言われると思う？」というテーマで討論した。

ヒコロヒーがあげたのは「“梅沢富美男”って言われると思う？」というテーマ。

「『梅沢富美男さんやないですか』とか、『梅沢富美男さんみたいなツッコミすな』とか」と、例えとして大物芸能人の名前を出すことについて提起した。

「どのラインで（世間から）怒られるのかわからない」「『お前みたいなのがイジるな』とかがあるんじゃないか」と危惧したヒコロヒーに、芸人たちは「言われる（コンプライアンス指摘される）」と判定した。

そこで「言われない」と主張したノブが「浮気ばっかりしてる人に『梅沢富美男か！』とか、後々ダメになってくる？」と困惑すると、大悟も「もう梅沢さんみたいな生き方する人いない」「昔で言う『勝新太郎さんか！』って言っても、今の若い子は知らない」と続ける。

これにノブは「（次は）大悟になってくるんじゃない？」と発言するが、大悟はしれっと「もうしてないやん」と返答。

大悟のまさかの発言に芸人一同が「え…？」と固まる一方、ノブは「大博打打って出た」と呆れると、「今日もマネージャーに『韓国料理がうまい個室探しとけ』って言っていた」と暴露してスタジオは爆笑となっていた。