『MBSヤングタウンNEXT』歴代パーソナリティーがクリスマス集結へ 賞レース王者がずらり
『MBSヤングタウン』の次世代（NEXT）を担うパーソナリティーを
発掘・育成するラジオ番組『MBSヤングタウンNEXT』（MBSラジオ）と『MBSヤングタウンNEXT Podcast』（Podcast番組）それぞれのイベントが、クリスマスの12月25日に開催決定した。
『ヤンネクリスマス2025〜歴代パーソナリティ大集合SP〜』には、『ヤングタウンNEXT』レギュラーのツートライブ、ドーナツ・ピーナツ、豪快キャプテンに加えて、過去に番組レギュラーを務めた滝音、マユリカ、カベポスターが集結する。賞レースチャンピオンとなった豪華出演者が勢ぞろいで、素敵なクリスマスプレゼントを届ける。
『MBSヤングタウンNEXT Podcast LIVE 〜SEASON1 THE FINAL〜』には、Podcast番組のレギュラー化を目指して再生数で競い合うcacao、空前メテオ、三遊間の3組が出演し、8ヶ月にわたるレースの勝者がついに決定する。
■『ヤンネクリスマス2025〜歴代パーソナリティ大集合SP〜』
12月25日（木）午後2時15分開演
COOL JAPAN PARK OSAKA TTホール
出演：ツートライブ、ドーナツ・ピーナツ、豪快キャプテン、滝音、マユリカ、カベポスター
来場者特典：各出演者のオリジナルクリスマスステッカー6種類（ランダム1枚）
配信特典：オリジナル待ち受け画像
■『MBSヤングタウンNEXT Podcast LIVE 〜SEASON1 THE FINAL〜』
12月25日（日）午後4時30分開演
COOL JAPAN PARK OSAKA TTホール
出演：cacao、空前メテオ、三遊間
来場者特典：各出演者のオリジナルクリスマスステッカー3種類（ランダム1枚）
配信特典：オリジナル待ち受け画像
