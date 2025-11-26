若槻千夏、タクシー運転手に話しかけられた際の“対処法”明かす
タレントの若槻千夏（41）が、25日放送のテレビ朝日系『若槻千夏のうるさい心理テスト』（毎週火曜 深2：36）に出演。考え事をしたいときに、タクシー運転手に話しかけられた際の“対処法”を明かした。
【写真】ギャル時代?! 金髪にオレンジ色のメイド服姿の若槻千夏
番組が、「考え事をしたいのに、タクシーの運転手にたくさん話しかけれたらどうする？」という心理テストを出題。4通りの答えから、若槻は「しゃべらないでもらえますかと素直に伝える」という答えを選び、自身の対応について「イヤホンつけまーすって言います」と説明した。
番組はこのテストで「炎上パターンがわかる」と解説。若槻が選んだ「しゃべらないでもらえますかと素直に伝える」という回答は、「本音で勝負する真実主義者タイプ。言い方がキツいと誤解されることがある」と解説した。
「正論すぎて炎上」の可能性があるという結果に若槻は、「どうしよう！私いつか炎上するんだよ」「やめてよー！余計なことしゃべりたくない」などと訴えた。
【写真】ギャル時代?! 金髪にオレンジ色のメイド服姿の若槻千夏
番組が、「考え事をしたいのに、タクシーの運転手にたくさん話しかけれたらどうする？」という心理テストを出題。4通りの答えから、若槻は「しゃべらないでもらえますかと素直に伝える」という答えを選び、自身の対応について「イヤホンつけまーすって言います」と説明した。
番組はこのテストで「炎上パターンがわかる」と解説。若槻が選んだ「しゃべらないでもらえますかと素直に伝える」という回答は、「本音で勝負する真実主義者タイプ。言い方がキツいと誤解されることがある」と解説した。
「正論すぎて炎上」の可能性があるという結果に若槻は、「どうしよう！私いつか炎上するんだよ」「やめてよー！余計なことしゃべりたくない」などと訴えた。