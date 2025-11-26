U-NEXT、日本企業で初となる有料会員500万人突破 Paravi統合やエンタメ×スポーツで伸長
動画配信サービス「U-NEXT」が、26日午後4時に有料会員数が500万人を突破したことを発表した。月額550円（税込）を超えるプレミアム有料型放送・配信サービスにおいて、500万会員を突破したのは日本企業で初となる。
【写真】U-NEXT独占配信「AAA2025」でMCを務めるIVE・ウォニョン
2007年6月に「GyaO NEXT」としてサービスを開始し（09年に名称変更）、23年5月31日時点で有料会員数が300万人に到達。さらに、同年7月1日のParaviとのサービス統合を経て、23年9月30日時点には400万人を突破し、25年11月に500万人を突破した。
会員数増に寄与した主要戦略として、「1.見放題作品数No.1、ジャンルごとのNo.1戦略」、「2.ライブエンターテインメントの拡充」、「3.ビデオ、ブック、音楽のオールインワン・エンターテインメント」、「4.ポイントを活用したオプションプランの拡充」の4点があげられた。
特に「2.ライブエンターテインメントの拡充」について、欧州サッカー（プレミアリーグ、ラリーガほか）、ゴルフ（PGAツアー、JLPGAツアーほか、来季からLPGAツアーも開始）、格闘技（UFC、ONE、RIZINほか）を中心に、年間2800試合以上を配信。音楽ライブも大型アーティストライブを中心に年間400本以上を配信し、圧倒的な熱量を生み出すライブエンターテインメントを強化してきた。
また、主要なアライアンス戦略として「1. 映画チケット連携や映画祭連携による映画業界とのシナジー」、「2.TBS、テレビ東京との協業」、「3. 楽天モバイルとの「Rakuten最強U-NEXT」の立ち上げ」、「4. HBO Maxとの提携」と、さまざまなコラボレーションも実現させてきた。
今後は次なるステージとなる1000万会員をめざし、さらなるコンテンツ強化、サービスの充実、さまざまなパートナーとの連携を強化していく。
【写真】U-NEXT独占配信「AAA2025」でMCを務めるIVE・ウォニョン
2007年6月に「GyaO NEXT」としてサービスを開始し（09年に名称変更）、23年5月31日時点で有料会員数が300万人に到達。さらに、同年7月1日のParaviとのサービス統合を経て、23年9月30日時点には400万人を突破し、25年11月に500万人を突破した。
特に「2.ライブエンターテインメントの拡充」について、欧州サッカー（プレミアリーグ、ラリーガほか）、ゴルフ（PGAツアー、JLPGAツアーほか、来季からLPGAツアーも開始）、格闘技（UFC、ONE、RIZINほか）を中心に、年間2800試合以上を配信。音楽ライブも大型アーティストライブを中心に年間400本以上を配信し、圧倒的な熱量を生み出すライブエンターテインメントを強化してきた。
また、主要なアライアンス戦略として「1. 映画チケット連携や映画祭連携による映画業界とのシナジー」、「2.TBS、テレビ東京との協業」、「3. 楽天モバイルとの「Rakuten最強U-NEXT」の立ち上げ」、「4. HBO Maxとの提携」と、さまざまなコラボレーションも実現させてきた。
今後は次なるステージとなる1000万会員をめざし、さらなるコンテンツ強化、サービスの充実、さまざまなパートナーとの連携を強化していく。