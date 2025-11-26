今月（11月）、J3残留を決めたカマタマーレ讃岐は次節がリーグ最終戦です。シーズンを勝利で締めくくりたいと選手らが強い思いで練習に励んでいます。

【写真を見る】J3残留を決めたカマタマーレ讃岐 次節のホーム最終戦にむけて練習公開「勝つことだけを考えてチームでいい準備をしたい」【香川】

（カマタマーレ讃岐 金鍾成（キン・ジョンソン）監督）

「残り1試合しかないけど最後に足りなかったものを出す、そういう思いでぶつけていってほしい」

「さあ行こう」

リーグ最終戦を前に宝山湖OKURAボールパークで練習が公開されました。





後藤優介選手「ほっとはしました」

前節の八戸戦では、キャプテン江口選手からのフリーキックをミッドフィルダーの後藤選手があわせ、値千金のゴール。チームを残留に導きました。その後藤選手、きょう（26日）の練習でも溌剌としたプレーを見せていました。

（カマタマーレ讃岐 後藤優介選手）

「うれしさよりは自分の結果の出せてなかったという悔しさもあったので、ほっとはしましたし、残留できたということはよかったです」

降格圏での戦いが続き、厳しいシーズンだったカマタマーレ金鍾成監督は最後の試合は「必ずサポーターに勝利を届けたい」と意気込みます。



（カマタマーレ讃岐 金鍾成監督）

「内容は良かったり悪かったりあるんですけど、最後残留にかけてそこで選手たちが迷いなくひとつになってプレーできた」



「残留は終わって、われわれ18位なんだと、ひとつでもいいゲームするひとつでも上がる気持ちが大事なんだ」

（カマタマーレ讃岐 江口直生キャプテン）

「どんな時も変わらず熱く応援してくださったサポーターのみなさんのためにも必ず勝って終われるように勝つことだけを考えてチームでいい準備をしたいと思います」

現在18位のカマタマーレ、シーズンを勝利で締めくくることができるか、最終戦は、今月29日20位の沼津と対戦します。