yamaによるコンセプトEP「C.U.T」が2026年3月18日（水）に配信リリースされることが決定した。同作からの先行配信として、2025年12月3日（水）には楽曲「TWILIGHT」が配信リリースされる。

今作EPは、デビューから今年で5年を迎えたyamaが5年間の活動の中で見つけた音楽、そして自身のルーツと向き合った音楽を詰め込んだ作品となる。自分自身の音楽と向き合う中で見つけた3つのキーワード「Chill out」「Urban」「Tender」それぞれの頭文字からEPタイトルは「C.U.T」と名付けられた。

また、今作をひっさげ2026年5月には＜yama C.U.Tリリースツアー “羽化”＞の開催が決定しました。こちらは「C.U.T」の世界観をライブで表現するコンセプチュアルな内容となりそうだ。チケット受付はCLUB yama 先行が本日よりスタート。

■＜yama C.U.Tリリースツアー “羽化”＞ 2026年5月6日（水祝）＠Zepp Sapporo

2026年5月10日 (日) @仙台GIGS

2026年5月16日（土）＠Zepp Fukuoka

2026年5月23日（土）＠Zepp Namba

2026年5月24日（日）＠Zepp Nagoya

2026年5月31日（日）＠Zepp Haneda 【全国共通】

1階スタンディング \5,800（税込・入場時別途ドリンク代・整理番号付き）

1階後方指定席 \6,300（税込・入場時別途ドリンク代）

2階指定席 \6,800（税込・入場時別途ドリンク代）

※お一人様4枚まで（複数公演申込可）

※3歳以上有料

※チケットは全て電子チケットとなります。

□企画・制作： ソニー・ミュージックレーベルズ / H.I.P. CLUB yama 先行 11/26(水) 17:00~12/7(日) 23:59

https://member.yamaofficial.jp/ticket_uka/ オフィシャル１次先行 12/12(金) 18:00 ~ 12/21(日) 23:59

オフィシャル2次先行 1/7(水) 18:00 ~ 1/18(日) 23:59

オフィシャル最終先行 1/23(金) 18:00 ~ 2/1(日) 23:59

各プレイガイド先行 2/2(月)以降 ~

プレイガイド一般発売日 2月14日(土) 10:00

■CDシングル「アダルトチックチルドレン」

2025年12月10日(水)発売

予約：https://yama.lnk.to/ChildlikeAdults_SG 品番：SRCL-13458〜13459

価格：￥6,820 (税込)

仕様；

【完全生産限定盤】CD+BD(“Life is Beautiful”（昭和女子大学 人見記念講堂）ライブ映像全編を収録)、アニメ「SANDA」のイラストジャケット ■店舗別 CD購入特典

【対象店舗/特典内容】

・yama応援店 ・・・ 配信ジャケット絵柄ステッカー

・楽天ブックス ・・・ ジャケット絵柄アクリルキーホルダー

・Amazon.co.jp ・・・ メガジャケ

・セブンネットショッピング ・・・ オリジナル6PWブロマイド

・全国アニメイト（通販含む） ・・・ ジャケット絵柄ましかくブロマイド

・official fanclub「CLUB yama」会員限定特典 ・・・ ランダム直筆サイン入り ポストカード ■「CLUB yama」会員限定特典

official fanclub「CLUB yama」会員様がSony Music Shopの対象カートにて『アダルトチックチルドレン』をご購入いただくと、先着で「ランダム直筆サイン入り ポストカード」を差し上げます！

※本特典付き商品は「CLUB yama」会員の方だけがご注文いただけます。

※「CLUB yama」会員の方は下記サイトからマイページへログインの上、「CLUB yama」のNEWSに記載のリンク経由で 本商品をご注文ください。

※本商品には「ランダム直筆サイン入り ポストカード」以外の特典は付きませんので、ご注意ください。

※ポストカードはランダムでyamaの直筆サイン入りとなります。

※Sony Music Shop内の「ランダム直筆サイン入り ポストカード」付きカート以外で『アダルトチックチルドレン』をご購入いただいても、「ランダム直筆サイン入り ポストカード」は付与されませんので、必ず専用カートにてご購入ください。 「CLUB yama」会員限定特典付きCDのご予約はコチラ：

https://member.yamaofficial.jp/ChildlikeAdults_fc/ 【注意事項】

※特典は数に限りがありますので、無くなり次第終了となります。あらかじめご了承ください。

※上記店舗以外での配布はございません。ご了承ください。

※応援店対象店舗、特典絵柄は追ってご案内いたします。

※各オンラインショップに関して、カートが公開されるまでに時間がかかる場合がございますので、予めご了承ください。

※Amazon.co.jp、楽天ブックス、その他一部オンラインショップでは”特典対象商品ページ”と ”特典非対象商品ページ”がございます。

ご予約の際にご希望される商品ページかをご確認いただいてからご予約いただきますよう、お願い申し上げます。 ◾️「アダルトチックチルドレン」配信

2025年10月3日（金）リリース

https://yama.lnk.to/ChildlikeAdults