クジラ夜の街が、メジャー3rdフルアルバム『ひかりあそび』を本日11月26日にリリースした。

クジラ夜の街のアルバムは毎作テーマが設けられており、1st『月で読む絵本』は「かぐや姫」2nd『恋、それは電影』は「恋」と「映画」そして3rd『ひかりあそび』は名前の通り「光」がテーマである。

光があれば影もある、一口に「光」と言ってもただ「明るい」で終わらない──クジラ夜の街らしい歌詞の世界観が全面に押し出されたアルバムとなっている。

リリースにあわせて今作に収録されている「スターダスト・ジャーニー」「REAL FANRASY」「夕霊」の3作品のMVに、メンバーのオーディオコメンタリーが追加された。

これはYouTubeで新たに追加された複数言語音声機能を使用したもので、動画内の設定から音声トラックを日本語(解説)に切り替えると、副音声として聴くことがきる。

クジラ夜の街メンバーによるラジオのような楽しげなオーディオコメンタリーを楽しんでもらいたい。

■メジャー3rdフルアルバム『ひかりあそび』

2025年11月26日（水）リリース 品番：CRCP-40710

定価：￥3,000（税込）

https://qujilayolu.lnk.to/hikariasobi ▼収録内容

1.有明の詩

2.スターダスト・ジャーニー

3.ハッピーエンド

4.嵐の夜のプリンセス

5.ひかるひかる

6.憑依(Interlude)

7.夕霊

8.REAL FANTASY

9.星は何にも喋らない

10.新聞配達少年 ◆＜クジラ夜の街 ONE MAN TOUR 2025-2026“STARDUST JOURNEY”＞会場即売特典

ライブ終演後、11月26日㈬発売3rdフルアルバム及び、下記の対象商品いずれかを会場にてお買い上げ頂くと、メンバーいずれか1名からLIVE当日の日付入りサイン色紙を手渡しさせて頂きます。尚、全会場、メンバー全員が参加致します。

▼対象商品

2025年11月26日発売「ひかりあそび」(CRCP-40710) ￥3,000-(tax in)

2024年11月06日発売「恋、それは電影」初回限定盤(CRCP-40694) ￥5,000-(tax in)

2024年11月06日発売「恋、それは電影」通常盤(CRCP-40695) ￥3,000-(tax in)

2024年07月03日発売「青写真は色褪せない」初回限定盤(CRCP-40684) ￥3,500-(tax in)

2024年07月03日発売「青写真は色褪せない」通常盤(CRCP-40685) ￥1,500-(tax in)

2023年12月06日発売「月で読む絵本」初回限定盤(CRCP-40671) ￥4,500-(tax in)

2023年12月06日発売「月で読む絵本」通常盤(CRCP-40672) ￥3,000-(tax in)

2023年05月10日発売「春めく私小説」初回限定盤(CRCP-40656) ￥3,000-(tax in)

2023年05月10日発売「春めく私小説」通常盤(CRCP-40657) ￥1,500-(tax in)

＊全会場、メンバー全員が参加致します。

＊対象商品各CDと特典会参加券には数に限りがございます。予め、ご了承下さい。

＊1会計3枚までのご購入とさせて頂きます。追加ご購入ご希望の方は、購入列の最後尾に再度お並び下さい。

＊購入列が途切れ次第、特典会は終了となります。

お問合せ：日本クラウン 販売促進部 クジラ夜の街 係

https://www.crownrecord.co.jp/s/c01/form/inquiry?ima=5303

◾️＜クジラ夜の街 ONE MAN TOUR 2025-2026“STARDUST JOURNEY”＞

2025年

12月14日（日）神奈川・F.A.D YOKOHAMA

12月20日（土）兵庫・神戸VARIT.

12月21日（日）香川・高松TOONICE

2026年

1月17日（土）長野・長野LIVE HOUSE J

1月18日（日）埼玉・HEAVEN’S ROCKさいたま新都心VJ-3

1月24日（土）石川・金沢AZ

1月25日（日）愛知・名古屋Electric Lady Land

1月31日（土）福岡・福岡DRUM SON

2月1日（日）広島・広島Live space Reed

2月8日（日）北海道・札幌SPiCE

2月11日（水・祝）宮城・仙台darwin

2月14日（土）新潟・新潟GOLDEN PIGS RED STAGE

2月21日（土）静岡・静岡UMBER

2月23日（月）大阪・梅田CLUB QUATTRO

2月28日（土）東京・EX THEATER ROPPONGI