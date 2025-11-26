モスバーガーを展開するモスフードサービスは、11月27日から来年3月17日の間、紅茶とアメリカンワッフルを提供するカフェ「マザーリーフ」において、紅茶を味わうための「アフタヌーンティーセット」をリニューアルして販売する。同時に、表面をブリュレした「いちご香るクリームミルクティー」、いちごのおいしさを引き立てる繊細な味わいの「フレーズ ピスターシュ・パルフェ」なども登場する。

紅茶を味わうための優雅な「アフタヌーンティーセット」を大幅にリニューアルした。「フロマージュダンジュ」などの7種類のスイーツと、「いちごのカプレーゼ」などの3種類のセイボリーが、ティータイムを華やかに彩る。ドリンクは合計3品用意しており、ウェルカムティーとして「ベリーティーソーダ」、メインの紅茶は、12種類の茶葉が入ったテイスティングボックスから1種類選べる。ボックスには香り高い本物の茶葉が入っており、その豊かな香りをテイスティングしてセレクトする特別な体験を用意した。さらに、アレンジティーを含む約30種類のドリンクメニューから好きな1品を楽しめる。五感で楽しむ体験型アフタヌーンティーをぜひ堪能してほしい考え（予約限定の商品）。



「いちご香る クリームミルクティー」

「いちご香る クリームミルクティー」は、甘く華やかな香りの「ストロベリー＆ローズ」の紅茶と自家製ティーシロップに、コクのあるミルクとなめらかなホイップクリームを加えた。表面に振りかけたきび砂糖を香ばしくブリュレし、その上には花に見立てたいちごで彩りを添えた。クリーミーな口当たりとすっきりとした味わい、いちごとローズの優雅な香りを感じられる冬限定のミルクティーとなっている。



「フレーズ ピスターシュ・パルフェ」

「フレーズ ピスターシュ・パルフェ」は、グラスとカップにセパレートした華やかなパフェグラスで贅沢な気分を味わえる、繊細で上品なご褒美パフェ。甘酸っぱいいちごをピスタチオアイスやチーズクリームホイップ、自家製いちごソースとともに仕立てた。いちごのおいしさを引き立てる繊細な素材の味わいを、自慢の紅茶と一緒に楽しんでほしい考え。



「ロイヤル・ショコラワッフル 〜自家製ガナッシュソース〜」

「ロイヤル・ショコラワッフル 〜自家製ガナッシュソース〜」は、カカオ70％の芳醇なチョコレートを使った自家製ガナッシュソースをたっぷりと使い、バニラアイス、ホイップクリーム、バナナ、ラズベリーを添えた大人なショコラワッフル。フランスのチョコレートメーカーのチョコレートを使用した、香り高くビターな味わいとなっている。



「真っ赤ないちごティー（ホット・アイス）」

「真っ赤ないちごティー（ホット・アイス）」は、甘く華やかな「ストロベリー＆ローズ」の紅茶と手作りの紅茶シロップに、甘酸っぱいいちごの果実とフルーティーな自家製いちごソースを加えたオリジナルフルーツティー。いちごのおいしさをぎゅっと閉じ込め、香りと爽やかな甘みを存分に味わえるドリンクとなっている。



「いちごとピスタチオのワッフル」

「いちごとピスタチオのワッフル」は、お店で生地から仕立てた焼きたてワッフルに、甘酸っぱいいちごの果実、風味豊かなピスタチオアイスとホイップクリーム、クラッシュしたピスタチオで彩りを添え、ヨーグルトソースと果肉入りのフルーティーな自家製いちごソースで仕上げた。

［小売価格］

アフタヌーンティーセット（2名用）：一人 4800円

いちご香る クリームミルクティー：820円／横浜スカイビル店 920円

フレーズ ピスターシュ・パルフェ：単品 1580円

ロイヤル・ショコラワッフル 〜自家製ガナッシュソース〜：単品 1380円

真っ赤ないちごティー（ホット・アイス）：1000円／横浜スカイビル店 1100円

いちごとピスタチオのワッフル：単品 1480円

（すべて税込）

［発売日］11月27日（木）

モスフードサービス＝https://www.mos.co.jp/company