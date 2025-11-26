【欧州CL女子リーグラウンド】石川真佑所属のノヴァーラの試合日程・配信情報まとめ
欧州バレーボール連盟（CEV）が開催する女子欧州チャンピオンズリーグ（WCL）のリーグラウンドが、11月26日から始まっている。
2025-26シーズンのWCLには、女子日本代表キャプテンでアウトサイドヒッターの石川真佑が所属するノヴァーラが参加している。昨シーズン、WCLに次ぐヨーロッパリーグの大会となるCEVカップで優勝を果たしたノヴァーラ。今シーズン、WCLに挑むノヴァーラがどんな戦いを見せるのか、注目される。この記事では、欧州WCLリーグラウンドの試合概要と日程、配信情報の詳細を紹介していく。
試合概要
・女子欧州チャンピオンズリーグ（CL）
ヨーロッパの各国トップリーグの上位チームが集う大会。リーグラウンドではグループAからEまでの5グループ各4チームに振り分けられ、ホームアンドアウェイ方式の2回総当りで争う。各組の2位となった全チームと3位チームの最上位1チームがプレーオフに出場し、その勝者が各組の1位チームが待つ準々決勝へと駒を進めていく。
石川が所属するノヴァーラはプールBに分けられ、ポーランドのブドウラニ・ウッチ、トルコのフェネルバフチェ、ポルトガルのリスボン・ベンフィカと同組だ。
試合日程
▼1stレグ
・ブドウラニ・ウッチ 1-3 ノヴァーラ
日程:2025年11月26日（水）試合終了
会場:ウッチ・スポーツアリーナ
▼2ndレグ
・ノヴァーラ vs フェネルバフチェ
日程:2025年12月5日（金）2:00～
会場:パラ・イゴール・ゴルゴンゾーラ
▼3rdレグ
・リスボン・ベンフィカ vs ノヴァーラ
日程:2026年1月9日（金）4:00～
会場:ベンフィカ・スポーツホール
▼4thレグ
・フェネルバフチェ vs ノヴァーラ
日程:2026年1月14日（水）3:00～
会場:TVFブルハン・フェレク・バレーボールホール
▼5thレグ
・ノヴァーラ vs ブドウラニ・ウッチ
日程:2026年1月30日（金）2:00～
会場:パラ・イゴール・ゴルゴンゾーラ
▼6thレグ
・ノヴァーラ vs リスボン・ベンフィカ
日程:2026年2月5日（木）2:00～
会場:パラ・イゴール・ゴルゴンゾーラ
何で視聴できる？
欧州WCLの試合は、『CEV Euro Volley TV』で有料で全試合の配信がされている。なお、試合によってはCEVの公式YouTubeチャンネルでもフルの試合が公開されている。
テレビ放送はある？
現時点では、日本のテレビ放送の予定はされていない。