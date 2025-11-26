メジャー8年目、ドジャースで球団史上初の2年連続世界一を達成した大谷翔平投手。今季はレギュラーシーズンで打率.282、55本塁打、102打点、20盗塁、OPS1.014の好成績。投打二刀流にも復帰し、3年連続4度目の年間MVPに輝いた。

本塁打王の座こそカイル・シュワーバー外野手（フィリーズ）に譲ったものの、メジャー全30球場でスタンドインする一発「No Doubter（ノーダウター）」は2年連続トップ。シュワーバーに並ぶ30本を記録した。

■ローリーとジャッジを抑えてトップタイに

MLB公式のデータページ『Baseball Savant』では、メジャー全30球場でスタンドインする本塁打を「No Doubter（ノーダウター）」とカテゴリー分け。球場ごとの環境の違い（風、標高、気温、屋根の有無など）を打球に反映した上で算出。今季の大谷は、シュワーバーと並ぶ全打者トップの30本を放った。

大谷の2年連続30発は、計測が始まった2019年以降で史上初の記録に。昨季に続いて全打者トップに立っている。今季の3位以下は60本塁打を放ったカル・ローリー捕手（マリナーズ）が29本、ア・リーグMVPのアーロン・ジャッジ外野手（ヤンキース）が28本となっている。

大谷が記録したノーダウターは、21年が25本、22年が9本、23年が23本で3位。昨季は54本塁打のうち33本、今季は55本塁打のうち30本が文句なしの一発。環境に左右されない「打った瞬間のスタンドイン確信」は、大谷のお家芸と言えるだろう。