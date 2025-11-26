俳優のムロツヨシが２６日に自身のＳＮＳを更新。主演作品がスペシャルドラマとして復活することを告知した。

２３年に放送されたフジテレビ系連続ドラマ「うちの弁護士は手がかかる」（金曜・午後９時）で主演を務めたムロ。来年１月４日に放送されるフジテレビ系「うちの弁護士はまたしても手がかかる」で再び主演を務めることが発表された。インスタグラムで「顔の大きさの違いの指摘は受け付けておりませんが 共演を積み重ねたからこそできる会話芝居の日々でした。なんだか嬉しく、そして刺激をもらっておりました。そんな二人のドラマを、お正月にどうぞ。よかったら、よかったら、よかったら」とコメントすると、女優・木南晴夏との２ショットを披露。「ドラマ『うちの弁護士は手がかかる』フジテレビにて２０２６．１．４ ＴＶの前でお会いしたい」と記して、投稿を締めた。

テレビ東京系ドラマ「勇者ヨシヒコ」シリーズでも共演経験のある二人。この投稿には「パーツはイケメンだから問題無しっ」「木南さん､だいぶ後ろにいらっしゃるのですよね」「お顔の大きさ言われなければ気づきませんでした 素敵なタッグが再びですね」「共演を重ねたお二人だからこその空気感…読んでいて胸がほっこりしました」「待ってました」「しょうがない」「めっちゃ嬉しいです」などの声が寄せられている。