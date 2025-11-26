プロ野球・源田壮亮選手の妻であり、元乃木坂46の衛藤美彩が、自身も体外受精を経て2児の母となった経験や、「移植する時に光って見えた」という印象的な瞬間を語った。

11月21日（金）、ABEMAにて『ダマってられない女たち シーズン2』#12が放送。この番組はさまざまな女性の生き様に密着取材し、今を生きる女性の“幸せ”を飾らない言葉で語り尽くすトークバラエティ。MCはMEGUMI、剛力彩芽、ヒコロヒー。今回のゲストは元乃木坂46の衛藤美彩。

今回密着したのは、元大阪パフォーマンスドールの武内由紀子（52）。武内は7年前の2018年、特別養子縁組で養子を迎えたことをInstagramにて報告。現在、7歳年下の夫・直さんと共に養子として迎えた7歳の長男と5歳の長女2人の育児に奮闘している。

武内は2013年40歳で7歳年下の夫・直さんと結婚。4年間不妊治療に通い、20回以上採卵を行なうも望んだ結果を得ることはできなかったそうだ。45歳までは不妊治療を行おうと思っていたが、44歳の時「この流れは変わらないな」と感じ不妊治療をやめることを決断したと言う武内。子どもを産む事には諦めがついたが「子育てに諦めがついてなかった」と語り、養子について調べ特別養子縁組にたどり着いたそうだ。

乃木坂46卒業後、2019年に源田選手と結婚し、現在2人の子を持つ母親の衛藤美彩はVTRを見た後、「私も不妊治療をしていました。2人とも体外受精で産んでいる」と告白。「採卵を20回以上されたって、ものすごいことだと思う」と武内に共感しつつも、「血の繋がりだけじゃない家族の絆」にじーんときたと話す場面も。

また、「体外受精の移植のときに、（受精卵が）光って見えた」とも明かしている。「移植するときモニターで『今、ここですよ』と場所を見せてもらい、『今！』ってピカーンと光った」「その瞬間、お母さんになった実感がすごく湧き上がった」と振り返る衛藤。「体内で起こってることを見れたことで、お母さんになっていいのかな、と強く思った。その日は泣きながら帰った」とも率直な思いを語った。