yama、自身の音楽と向き合うコンセプトEP『C.U.T』配信リリース決定！リリースツアーも開催
yamaのコンセプトEP『C.U.T』が、2026年3月18日に配信リリースされることが決定。先行配信シングル「TWILIGHT」は、12月3日にリリースとなる。
■自身のルーツと向き合った音楽を詰め込んだ作品
yamaは「春を告げる」による2020年のデビューから2025年で5年を迎えた。今回リリースが発表となったコンセプトEP『C.U.T』は、そんなyamaがデビュー5周年というタイミングで、5年間の活動のなかで見つけた音楽、そして自身のルーツと向き合った音楽を詰め込んだ作品となる。
自分自身の音楽と向き合うなかで見つけた3つのキーワード「Chill out」「Urban」「Tender」。この3つのキーワードの頭文字から今作のタイトルを『C.U.T』と名付けた。
2026年5月には、『yama C.U.Tリリースツアー “羽化”』の開催も決定。『C.U.T』の世界観をライブで表現する特別なツアーとなる。
メイン写真：EP『C.U.T』ジャケット
■ライブ情報
『yama C.U.Tリリースツアー “羽化”』
[2026年]
05/06（水・祝）北海道・Zepp Sapporo
05/10（日）宮城・仙台GIGS
05/16（土）福岡・Zepp Fukuoka
05/23（土）大阪・Zepp Namba
05/24（日）愛知・Zepp Nagoya
05/31（日）東京・Zepp Haneda
■リリース情報
2025.12.03 ON SALE
DIGITAL SINGLE「TWILIGHT」
2025.12.10 ON SALE
SINGLE「アダルトチックチルドレン」
2026.03.18 ON SALE
DIGITAL EP『C.U.T』
■関連リンク
yama OFFICIAL SITE
https://www.sonymusic.co.jp/artist/yama/