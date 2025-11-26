yama、自身の音楽と向き合うコンセプトEP『C.U.T』配信リリース決定！リリースツアーも開催

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

yamaのコンセプトEP『C.U.T』が、2026年3月18日に配信リリースされることが決定。先行配信シングル「TWILIGHT」は、12月3日にリリースとなる。

■自身のルーツと向き合った音楽を詰め込んだ作品

yamaは「春を告げる」による2020年のデビューから2025年で5年を迎えた。今回リリースが発表となったコンセプトEP『C.U.T』は、そんなyamaがデビュー5周年というタイミングで、5年間の活動のなかで見つけた音楽、そして自身のルーツと向き合った音楽を詰め込んだ作品となる。

自分自身の音楽と向き合うなかで見つけた3つのキーワード「Chill out」「Urban」「Tender」。この3つのキーワードの頭文字から今作のタイトルを『C.U.T』と名付けた。

2026年5月には、『yama C.U.Tリリースツアー “羽化”』の開催も決定。『C.U.T』の世界観をライブで表現する特別なツアーとなる。

メイン写真：EP『C.U.T』ジャケット

■ライブ情報

『yama C.U.Tリリースツアー “羽化”』

[2026年]

05/06（水・祝）北海道・Zepp Sapporo

05/10（日）宮城・仙台GIGS

05/16（土）福岡・Zepp Fukuoka

05/23（土）大阪・Zepp Namba

05/24（日）愛知・Zepp Nagoya

05/31（日）東京・Zepp Haneda

■リリース情報

2025.12.03 ON SALE

DIGITAL SINGLE「TWILIGHT」

2025.12.10 ON SALE

SINGLE「アダルトチックチルドレン」

2026.03.18 ON SALE

DIGITAL EP『C.U.T』

