ゴディバ ジャパンは、「ひとくちあられ ショコラミックス」を、12月3日から、全国のゴディバショップ、GODIVA cafe、GODIVA GO！、および一部ゴディバ アウトレット店で数量限定販売する。

ゴディバから、1929年創業のあられ・おせんべい・おかき・和菓子のお店、もち吉とのコラボレーション第3弾「ひとくちあられ ショコラミックス」を発売する。



「ひとくちあられ ショコラミックス」

ひと口サイズの小さなあられとおせんべいを詰め合わせた。手のひらサイズのトレーの中に、甘いチョコレートでコーティングしたおせんべいとあられ、塩気の効いたあられなど、こだわりのおいしさを詰め込んで届ける。

様々なバリエーションで、食べ進めるほどに笑みが溢れ、つい手が止まらなくなる一品となっている。

福岡県 もち吉 製品開発部 島克哉氏は、「もち吉は福岡県直方（のおがた）市に本社を構えて、『米』を主原料とした『あられ・おせんべい』を中心に製造、販売を行っている。消費者に美味しいと満足してもらうため、原料選びにはとてもこだわっている。今回、それぞれ特徴の異なった『あられ・おせんべい』6品を1つのトレーに詰合せたゴディバ仕様のもち吉『ひとくちあられ ショコラミックス』を開発した」とコメントしている。

［小売価格］602円（税込）

［発売日］12月3日（水）

ゴディバジャパン＝https://www.godiva.co.jp