ゴディバ、福岡県直方市の米菓・和菓子店「もち吉」とのコラボ第3弾で「ひとくちあられ ショコラミックス」を数量限定販売
ゴディバ ジャパンは、「ひとくちあられ ショコラミックス」を、12月3日から、全国のゴディバショップ、GODIVA cafe、GODIVA GO！、および一部ゴディバ アウトレット店で数量限定販売する。
ゴディバから、1929年創業のあられ・おせんべい・おかき・和菓子のお店、もち吉とのコラボレーション第3弾「ひとくちあられ ショコラミックス」を発売する。
ひと口サイズの小さなあられとおせんべいを詰め合わせた。手のひらサイズのトレーの中に、甘いチョコレートでコーティングしたおせんべいとあられ、塩気の効いたあられなど、こだわりのおいしさを詰め込んで届ける。
様々なバリエーションで、食べ進めるほどに笑みが溢れ、つい手が止まらなくなる一品となっている。
福岡県 もち吉 製品開発部 島克哉氏は、「もち吉は福岡県直方（のおがた）市に本社を構えて、『米』を主原料とした『あられ・おせんべい』を中心に製造、販売を行っている。消費者に美味しいと満足してもらうため、原料選びにはとてもこだわっている。今回、それぞれ特徴の異なった『あられ・おせんべい』6品を1つのトレーに詰合せたゴディバ仕様のもち吉『ひとくちあられ ショコラミックス』を開発した」とコメントしている。
［小売価格］602円（税込）
［発売日］12月3日（水）
ゴディバジャパン＝https://www.godiva.co.jp