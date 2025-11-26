２人組歌謡グループ「はやぶさ」が２６日、都内で新曲発売記念ライブを開催した。

これまでにリリースした全シングルと、ムード歌謡のカバー曲など全２４曲を歌唱。最新曲「ときめきはチャチャチャ〜スナックはやぶさへようこそ〜」では、ヒカルがスナックのママ姿で歌唱し、満員のファンを魅了した。

新曲「ときめき―」はコロナ禍にＹｏｕＴｕｂｅの企画として始めた「新スナックはやぶさ」がモチーフ。ヤマトは「色々な形で新曲は生まれてくるものだなと不思議な感覚」と感慨深げ。ママ役のヒカルは「演歌が好きで、スナックに行く機会が多くあって、ママさんらしい仕草（しぐさ）、話し方を見ていた。ママさんの良いところをマネしながら、なりきって歌わせてもらっています」と明かした。

楽曲にちなみ「キャンペーンでスナックまわりがしたい」と話した２人。ヤマトは「スナックにゆかりのある方とかよく行ってる方とか、紹介いただければどこでも行きます！」とアピール。ヒカルも「実際にお店で出てみたい…。『お店やらないの？』って言ってくださる方が結構いて、楽しそうだなって。やっちゃおうかしら、副業で」とおどけてみせた。

来年で結成１５周年を迎える。ヤマトは「今年は、全国ツアーをして、節目になりました。来年は１５周年イヤーと銘打ってライブとか、大きな事ができればと話しているので、ファンの皆さんにも喜んでいただけると思います」と胸を張った。