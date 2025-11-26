[PTS]ナイトタイムセッション17時30分時点 上昇92銘柄・下落96銘柄（東証終値比）
11月26日のPTSナイトタイムセッション（17:00～06:00）17時30分時点で売買が成立したのは217銘柄。東証終値比で上昇は92銘柄、下落は96銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は42銘柄。うち値上がりが23銘柄、値下がりは14銘柄だった。ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は125円高と買われている。
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の26日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
△PTS値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <8165> 千趣会 292 +63（ +27.5%）
2位 <2009> 鳥越粉 1322 +194（ +17.2%）
3位 <4446> リンクユーＧ 1117 +150（ +15.5%）
4位 <3195> ジェネパ 620 +48（ +8.4%）
5位 <2379> ディップ 2301 +174（ +8.2%）
6位 <4570> 免疫生物研 2270 +151（ +7.1%）
7位 <7711> 助川電気 7388 +348（ +4.9%）
8位 <2114> フジ日本 1138 +52（ +4.8%）
9位 <8418> 山口ＦＧ 1900 +77.0（ +4.2%）
10位 <4890> 坪田ラボ 390 +15（ +4.0%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <4424> Ａｍａｚｉａ 555 -150（ -21.3%）
2位 <2918> わらべ日洋 2845.1 -499.9（ -14.9%）
3位 <7997> くろ工 1050 -140（ -11.8%）
4位 <9972> アルテック 250 -32（ -11.3%）
5位 <9215> ＣａＳｙ 971 -100（ -9.3%）
6位 <5967> ＴＯＮＥ 520 -46（ -8.1%）
7位 <4016> ミット 1193.7 -103.3（ -8.0%）
8位 <3077> ホリイフード 487 -38（ -7.2%）
9位 <5527> プロパテクノ 690 -53（ -7.1%）
10位 <7590> タカショー 423 -32（ -7.0%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <6503> 三菱電 4423.9 +164.9（ +3.9%）
2位 <7731> ニコン 1833.4 +33.4（ +1.9%）
3位 <4042> 東ソー 2320 +17.5（ +0.8%）
4位 <5214> 日電硝 5752.5 +39.5（ +0.7%）
5位 <8830> 住友不 7600 +52（ +0.7%）
6位 <9434> ＳＢ 225.4 +1.0（ +0.4%）
7位 <9984> ＳＢＧ 16331 +71（ +0.4%）
8位 <8058> 三菱商 3700 +16.0（ +0.4%）
9位 <8591> オリックス 4179 +16（ +0.4%）
10位 <6857> アドテスト 19515 +55（ +0.3%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <2802> 味の素 3556 -37.0（ -1.0%）
2位 <8267> イオン 2845 -13.5（ -0.5%）
3位 <1963> 日揮ＨＤ 1921.1 -8.4（ -0.4%）
4位 <9101> 郵船 4880 -21（ -0.4%）
5位 <6501> 日立 4833 -20（ -0.4%）
6位 <6532> ベイカレント 6685.4 -25.6（ -0.4%）
7位 <8316> 三井住友ＦＧ 4610 -14（ -0.3%）
8位 <4452> 花王 6411 -12（ -0.2%）
9位 <4755> 楽天グループ 950 -1.7（ -0.2%）
10位 <8306> 三菱ＵＦＪ 2444 -3.0（ -0.1%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
