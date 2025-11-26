　11月26日のPTSナイトタイムセッション（17:00～06:00）17時30分時点で売買が成立したのは217銘柄。東証終値比で上昇は92銘柄、下落は96銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は42銘柄。うち値上がりが23銘柄、値下がりは14銘柄だった。ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は125円高と買われている。
　PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の26日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。


△PTS値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <8165>　千趣会　　　　　　　292　　 +63（ +27.5%）
2位 <2009>　鳥越粉　　　　　　 1322　　+194（ +17.2%）
3位 <4446>　リンクユーＧ　　　 1117　　+150（ +15.5%）
4位 <3195>　ジェネパ　　　　　　620　　 +48（　+8.4%）
5位 <2379>　ディップ　　　　　 2301　　+174（　+8.2%）
6位 <4570>　免疫生物研　　　　 2270　　+151（　+7.1%）
7位 <7711>　助川電気　　　　　 7388　　+348（　+4.9%）
8位 <2114>　フジ日本　　　　　 1138　　 +52（　+4.8%）
9位 <8418>　山口ＦＧ　　　　　 1900　 +77.0（　+4.2%）
10位 <4890>　坪田ラボ　　　　　　390　　 +15（　+4.0%）


▼PTS値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <4424>　Ａｍａｚｉａ　　　　555　　-150（ -21.3%）
2位 <2918>　わらべ日洋　　　 2845.1　-499.9（ -14.9%）
3位 <7997>　くろ工　　　　　　 1050　　-140（ -11.8%）
4位 <9972>　アルテック　　　　　250　　 -32（ -11.3%）
5位 <9215>　ＣａＳｙ　　　　　　971　　-100（　-9.3%）
6位 <5967>　ＴＯＮＥ　　　　　　520　　 -46（　-8.1%）
7位 <4016>　ミット　　　　　 1193.7　-103.3（　-8.0%）
8位 <3077>　ホリイフード　　　　487　　 -38（　-7.2%）
9位 <5527>　プロパテクノ　　　　690　　 -53（　-7.1%）
10位 <7590>　タカショー　　　　　423　　 -32（　-7.0%）


△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <6503>　三菱電　　　　　 4423.9　+164.9（　+3.9%）
2位 <7731>　ニコン　　　　　 1833.4　 +33.4（　+1.9%）
3位 <4042>　東ソー　　　　　　 2320　 +17.5（　+0.8%）
4位 <5214>　日電硝　　　　　 5752.5　 +39.5（　+0.7%）
5位 <8830>　住友不　　　　　　 7600　　 +52（　+0.7%）
6位 <9434>　ＳＢ　　　　　　　225.4　　+1.0（　+0.4%）
7位 <9984>　ＳＢＧ　　　　　　16331　　 +71（　+0.4%）
8位 <8058>　三菱商　　　　　　 3700　 +16.0（　+0.4%）
9位 <8591>　オリックス　　　　 4179　　 +16（　+0.4%）
10位 <6857>　アドテスト　　　　19515　　 +55（　+0.3%）


▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <2802>　味の素　　　　　　 3556　 -37.0（　-1.0%）
2位 <8267>　イオン　　　　　　 2845　 -13.5（　-0.5%）
3位 <1963>　日揮ＨＤ　　　　 1921.1　　-8.4（　-0.4%）
4位 <9101>　郵船　　　　　　　 4880　　 -21（　-0.4%）
5位 <6501>　日立　　　　　　　 4833　　 -20（　-0.4%）
6位 <6532>　ベイカレント　　 6685.4　 -25.6（　-0.4%）
7位 <8316>　三井住友ＦＧ　　　 4610　　 -14（　-0.3%）
8位 <4452>　花王　　　　　　　 6411　　 -12（　-0.2%）
9位 <4755>　楽天グループ　　　　950　　-1.7（　-0.2%）
10位 <8306>　三菱ＵＦＪ　　　　 2444　　-3.0（　-0.1%）



※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得

株探ニュース