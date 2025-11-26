◆ＮＰＢ ＡＷＡＲＤＳ ２０２５ ｓｕｐｐｏｒｔｅｄ ｂｙ リポビタンＤ（２６日・グランドプリンスホテル新高輪）

パ・リーグの新人王はロッテ・西川史礁外野手が受賞した。チームでは２０１４年の石川歩投手以来、１１年ぶりで、外野手としては初の快挙となった。

有効投票総数２２９票のうち、西川は９７票を獲得してトップ。日本ハム・達が５５票、楽天・宗山が４５票、西武・渡部聖が２６票、西武・山田が２票、ロッテ・寺地が２票、ソフトバンク・松本晴が１票、日本ハム・柳川が１票だった。

会見に臨んだ西川は「素直にうれしい気持ちでいっぱいです。最初は苦しいことが多くて野球をするのが嫌なくらい本当に追い込まれていた。終わってみれば新人王を取ることができた。本当に最後まで誰になるかわからなかったので、うれしい気持ちでいっぱいです」と満面の笑みで喜んだ。

来季目標に打率３割以上、２ケタ本塁打を掲げ、首位打者、最多安打、ベストナイン、ゴールデングラブ獲得を誓った。これらをかなえるために、このオフは阪神・森下と自主トレに臨むと明かした。

青学大からドラフト１位で入団した今季は１０８試合でリーグ６位の打率２割８分１厘、３本塁打、３７打点をマーク。２７二塁打はリーグトップ、１１７安打は今季の新人で１位だった。開幕後は打撃不振により２軍降格も、打撃改良に成功して１軍昇格し６月中旬以降は安打を量産。規定打席にも到達して、楽天・宗山、西武・渡部聖、日本ハム・達らとの激しい新人王争いに勝利した。

侍ジャパンに追加招集されて臨んだ韓国との強化試合（東京Ｄ）では１５日の初戦で２安打２打点をマークして、井端監督の期待に応えた。１８日には、同い年の一般女性と６月２日に結婚していたことを発表。今後行われる予定の契約更改交渉では今季推定年俸１６００万円からの大幅アップが見込まれ、充実の１年となりそうだ。

◆西川 史礁（にしかわ・みしょう）２００３年３月２５日、和歌山県生まれ。２２歳。川辺ウィンスターズ少年野球クラブで野球を始め、龍谷大平安では２年時にセンバツ８強。青学大で２度のリーグＭＶＰ。大学日本代表の４番を務め、３年時に侍ジャパントップチーム初選出。２４年ドラフト１位でロッテ入団。１８２センチ、８８キロ。右投右打。今季推定年俸１６００万円。