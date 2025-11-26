◆ＮＰＢ ＡＷＡＲＤＳ ２０２５ ｓｕｐｐｏｒｔｅｄ ｂｙ リポビタンＤ（２６日・グランドプリンスホテル新高輪）

セ・リーグの新人王はヤクルト・荘司宏太投手が受賞した。チームでは２０１９年の村上宗隆内野手以来、６年ぶりで、投手からの選出は１３年の小川泰弘投手以来、１２年ぶり。

有効投票総数２７７票のうち、荘司は１７５票を獲得しトップ。阪神・伊原が４４票、中日・石伊が３１票、中日・金丸が２票、ＤｅＮＡ・竹田が１票、広島・佐々木が１票、該当者なしが２３票だった。

荘司は「素直にうれしいです。獲得できるのは生涯一度しかないので、取りたかった。自分には自信があった。下積みが長かったので取れて自分の人生の思い出になるし自信にもなる」と喜んだ。

セガサミーからドラフト３位で入団した今季は、ルーキーながら勝ちパターンの一角を任され４５登板全て救援で２勝１敗、２８ホールド、防御率１・０５をマーク。新人で３０ホールドポイントは史上１０人目の快挙だった。腰痛による一時離脱からも復活して、シーズン終盤の９月には「最後までやり切って、（新人王に）選ばれればありがたいこと。そこに向かって全力を出していこうと思います」と意欲を示しており、有言実行のタイトル受賞となった。

◆荘司 宏太（しょうじ・こうた）２０００年５月２２日、東京・八王子市出身。２５歳。小学２年で野球を始め、ひよどり山中時代は硬式の昭島リトルシニアに所属。山梨・駿台甲府では甲子園出場なし。国士舘大からセガサミーを経て、２４年ドラフト３位でヤクルト入団。１７２センチ、９０キロ。左投左打。今季推定年俸１２００万円。