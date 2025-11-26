ロッテは、12月1日に、ロングセラーブランド「チョコパイ」がチルドデザートとなった「生 チョコパイ」シリーズから、「生 チョコパイ＜ストロベリー＞」を発売する。しっとりふんわり食感のケーキで生 チョコパイ初の果汁入り（いちご果汁4.3％（生換算））苺ホイップをサンドし、ホワイトチョコで包み込んだ見た目がかわいらしい一品となっている。今だけ（冬春限定）楽しめる生 チョコパイの絶妙な味わいをぜひ楽しんでほしい考え。

商品特長は、白とピンクの色合いがかわいい苺味の「生 チョコパイ」とのこと。たっぷり苺ホイップは、生 チョコパイ初の果汁入りホイップクリームとなっている。しっとりふんわり食感ケーキで、甘酸っぱい苺ホイップをサンドし、コクのあるホワイトチョコレートで包み込んだ、絶妙な味わいが楽しめる仕立てだとか。本格的な味わいながら、スプーンやフォークを使わず、仕事や家事の合間でも食べやすい仕上がりになっている。

［小売価格］200円前後（税込）

［発売日］12月1日（月）

ロッテ＝https://www.lotte.co.jp