【欧州CL女子リーグラウンド】秋本美空が所属するドレスナーSCの試合日程・配信情報まとめ
欧州バレーボール連盟（CEV）が開催する女子欧州チャンピオンズリーグ（WCL）のリーグラウンドが、11月26日から始まっている。
2025-26シーズンのWCLには、女子日本代表のアウトサイドヒッターの秋本美空が所属するブンデスリーガ（ドイツ1部）のドレスナーSCが参加している。秋本は今季、ヴィクトリーナ姫路からレンタル移籍でドイツの強豪クラブへの加入が実現。初の海外挑戦で、WCLという大舞台でプレーすることとなった。この記事では、欧州WCLリーグラウンドの試合概要と日程、配信情報の詳細を紹介していく。
試合概要
・女子欧州チャンピオンズリーグ（CL）
ヨーロッパの各国トップリーグの上位チームが集う大会。リーグラウンドではグループAからEまでの5グループ各4チームに振り分けられ、ホームアンドアウェイ方式の2回総当りで争う。各組の2位となった全チームと3位チームの最上位1チームがプレーオフに出場し、その勝者が各組の1位チームが待つ準々決勝へと駒を進めていく。
秋本が所属するドレスナーSCはプールDに振り分けられ、イタリアのコネリアーノ、トルコのアンカラ・ゼレン・スポル、ポーランドのLKSウッチと同組だ。
試合日程
▼1stレグ
・LKSウッチ vs ドレスナーSC
日程:2025年11月27日（木）4:30～
会場:ウッチ・スポーツアリーナ
▼2ndレグ
・ドレスナーSC vs コネリアーノ
日程:2025年12月3日（水）2:00～
会場:マーゴン・アリーナ・ドレスデン
▼3rdレグ
・アンカラ・ゼレン・スポル vs ドレスナーSC
日程:2026年1月8日（木）1:00～
会場:TVFブルハン・フェレク・バレーボールホール
▼4thレグ
・コネリアーノ vs ドレスナーSC
日程:2026年1月16日（金）4:30～
会場:パラヴェルデ
▼5thレグ
・ドレスナーSC vs LKSウッチ
日程:2026年1月29日（木）2:00～
会場:マーゴン・アリーナ・ドレスデン
▼6thレグ
・ドレスナーSC vs アンカラ・ゼレン・スポル
日程:2026年2月5日（木）2:00～
会場:マーゴン・アリーナ・ドレスデン
何で視聴できる？
欧州WCLの試合は、『CEV Euro Volley TV』で有料で全試合の配信がされている。なお、試合によってはCEVの公式YouTubeチャンネルでもフルの試合が公開されている。
テレビ放送はある？
現時点では、日本のテレビ放送の予定はされていない。