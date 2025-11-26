欧州バレーボール連盟（CEV）が開催する女子欧州チャンピオンズリーグ（WCL）のリーグラウンドが、11月26日から始まっている。

2025-26シーズンのWCLには、女子日本代表のアウトサイドヒッターの秋本美空が所属するブンデスリーガ（ドイツ1部）のドレスナーSCが参加している。秋本は今季、ヴィクトリーナ姫路からレンタル移籍でドイツの強豪クラブへの加入が実現。初の海外挑戦で、WCLという大舞台でプレーすることとなった。この記事では、欧州WCLリーグラウンドの試合概要と日程、配信情報の詳細を紹介していく。

試合概要

・女子欧州チャンピオンズリーグ（CL）

ヨーロッパの各国トップリーグの上位チームが集う大会。リーグラウンドではグループAからEまでの5グループ各4チームに振り分けられ、ホームアンドアウェイ方式の2回総当りで争う。各組の2位となった全チームと3位チームの最上位1チームがプレーオフに出場し、その勝者が各組の1位チームが待つ準々決勝へと駒を進めていく。

秋本が所属するドレスナーSCはプールDに振り分けられ、イタリアのコネリアーノ、トルコのアンカラ・ゼレン・スポル、ポーランドのLKSウッチと同組だ。

試合日程

▼1stレグ

・LKSウッチ vs ドレスナーSC

日程:2025年11月27日（木）4:30～

会場:ウッチ・スポーツアリーナ

▼2ndレグ

・ドレスナーSC vs コネリアーノ

日程:2025年12月3日（水）2:00～

会場:マーゴン・アリーナ・ドレスデン

▼3rdレグ

・アンカラ・ゼレン・スポル vs ドレスナーSC

日程:2026年1月8日（木）1:00～

会場:TVFブルハン・フェレク・バレーボールホール

▼4thレグ

・コネリアーノ vs ドレスナーSC

日程:2026年1月16日（金）4:30～

会場:パラヴェルデ

▼5thレグ

・ドレスナーSC vs LKSウッチ

日程:2026年1月29日（木）2:00～

会場:マーゴン・アリーナ・ドレスデン

▼6thレグ

・ドレスナーSC vs アンカラ・ゼレン・スポル

日程:2026年2月5日（木）2:00～

会場:マーゴン・アリーナ・ドレスデン



何で視聴できる？

欧州WCLの試合は、『CEV Euro Volley TV』で有料で全試合の配信がされている。なお、試合によってはCEVの公式YouTubeチャンネルでもフルの試合が公開されている。

テレビ放送はある？

現時点では、日本のテレビ放送の予定はされていない。