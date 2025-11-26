◆ＮＰＢ ＡＷＡＲＤＳ ２０２５ ｓｕｐｐｏｒｔｅｄ ｂｙ リポビタンＤ（２６日・グランドプリンスホテル新高輪）

セ・リーグの新人王はヤクルト・荘司宏太投手、パ・リーグの新人王はロッテ・西川史礁外野手が受賞した。

荘司はセガサミーからドラフト３位で入団し、ルーキーながら勝ちパターンの一角を任され４５登板全て救援で２勝１敗、２８ホールド、防御率１・０５をマーク。新人で３０ホールドポイントは史上１０人目の快挙だった。

西川は青学大からドラフト１位で入団し、１０８試合でリーグ６位の打率２割８分１厘、３本塁打、３７打点をマーク。２７二塁打はリーグトップ、１１７安打は今季の新人で１位だった。

ヤクルト、ロッテはともに今季リーグ最下位。昨年まで、リーグ最下位チームからの新人王は２０１９年のヤクルト・村上宗隆（セ）や２４年の西武・武内夏暉（パ）ら１５人いるが、同一年に両リーグ最下位チームの選手の受賞は史上初めてとなった。

◆荘司 宏太（しょうじ・こうた）２０００年５月２２日、東京・八王子市出身。２５歳。小学２年で野球を始め、ひよどり山中時代は硬式の昭島リトルシニアに所属。山梨・駿台甲府では甲子園出場なし。国士舘大からセガサミーを経て、２４年ドラフト３位でヤクルト入団。１７２センチ、９０キロ。左投左打。今季推定年俸１２００万円。

◆西川 史礁（にしかわ・みしょう）２００３年３月２５日、和歌山県生まれ。２２歳。川辺ウィンスターズ少年野球クラブで野球を始め、龍谷大平安では２年時にセンバツ８強。青学大で２度のリーグＭＶＰ。大学日本代表の４番を務め、３年時に侍ジャパントップチーム初選出。２４年ドラフト１位でロッテ入団。１８２センチ、８８キロ。右投右打。今季推定年俸１６００万円。