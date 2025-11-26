琥珀糖を組み合わせた繊細なショコラ！ウェスティンホテル東京「バレンタイン チョコレートギフト」
ウェスティンホテル東京のペストリーブティック「パティスリー・バイ・ウェスティンホテル東京」から「バレンタイン チョコレートギフト」が登場。
新作「果内水晶ショコラ」をはじめ、バレンタインデーに向けたチョコレートギフトが期間限定で販売されます！
ウェスティンホテル東京「パティスリー・バイ・ウェスティンホテル東京」バレンタイン チョコレートギフト
販売期間：2026年1月15日（木）〜 2月14日（土）
※果内水晶ショコラとバレンタインBOXは2026年1月24日（土）〜 2月14日（土）
販売時間：10:00〜20:00
販売場所：パティスリー・バイ・ウェスティンホテル東京（1F）
予約・問い合わせ：Tel.03-5423-7665、Web
都会のウェルネスホテル「ウェスティンホテル東京」が、バレンタインデーに向けた期間限定のチョコレートギフトを販売。
ペストリーブティック「パティスリー・バイ・ウェスティンホテル東京」に、珠玉のバレンタインコレクションが登場します☆
2026年のバレンタインコレクションは、甘い香りと繊細な口どけで心を満たす、特別なラインナップで展開。
毎年人気の「バレンタインクッキー缶」をはじめ、フラワーギフトや数量限定の新作ショコラも販売されます。
ユー花園とのコラボレーションによる、プリザーブドフラワーやエレガントな赤いバラのミニブーケを添えた、華やかなフラワーギフトも登場。
また、果実の香りとショコラの奥行きを重ねた新作「果内水晶ショコラ（Kanai Suisho Chocolat）」は、100個限定での販売です。
日本の伝統菓子“琥珀糖”に果実のパート・ド・フリュイを閉じ込め、チョコレートと掛け合わせた繊細なひと品。
透明感のある輝きと甘酸っぱいゆずやカシスの香りに、異なるテイストのチョコレートが織りなす、新しいショコラの体験が提供されます。
果内水晶ショコラ（パート・ド・フリュイ入り琥珀糖ショコラ）
価格：4,000円
数量：限定100個
「果内水晶ショコラ」は、琥珀糖の繊細な食感に果実の酸味とチョコレートのまろやかさを重ねた、新感覚のスイーツ。
「パッション×ミルクチョコレート」「カシス×ビターチョコレート」「ゆず×ホワイトチョコレート」「赤スグリ×ルビーチョコレート」の4種が各2個ずつ詰め合わせてあります。
和と洋の美しい調和を感じられる、上品で華やかな味わいです☆
バレンタインクッキー缶
価格：3,000円
ウェスティンホテル東京で不動の人気を誇る、定番のクッキー缶はハートをモチーフにしたかわいらしいデザインで登場。
チョコレートテイストを中心に、アマンドショコラ・ラングドシャショコラ・ハートのサブレ・ショコラ・ココア・フロランタンの6種が詰め合わせてあります。
特別な贈り物としてはもちろん、友人や自分へのプレゼントにもおすすめの人気スイーツです。
ミニブーケセット
価格：6,300円
数量：限定10個
バレンタイン仕様のクッキー缶に、ミニフラワーブーケを添えた華やかなギフト。
可憐な花々が、チョコレートの甘い香りとともに心を彩ります。
バレンタインBOX
価格：12,300円
数量：限定10個
プリザーブドフラワーのギフトBOXに、ホテルメイドの「果内水晶ショコラ」を詰め合わせた限定セット。
ブラウンを基調としたフラワーアレンジが、バレンタインらしい温かみと上品さを演出します！
自分へのご褒美にも、大切な人への贈り物にもふさわしい、洗練された上質なバレンタインギフト。
ウェスティンホテル東京の「バレンタイン チョコレートギフト」は、2026年1月15日〜 2月14日まで販売です！
※販売期間や内容は仕入れの状況により予告なく変更となる場合があります
※メニュー内容や営業時間、メニュー提供時間は変更になる場合があります
