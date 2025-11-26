セガ ラッキーくじオンラインで好評だった「名探偵コナン みんなといっしょーせいと・がくせいへんー」のイラストを使った、アクリルキーホルダーがセガ フェイブから登場。

学生・生徒のキャラクターが多数ラインナップされる、かわいいデザインのグッズです！

セガ フェイブ「名探偵コナン アクリルキーホルダー（みんなといっしょーせいと・がくせいへんー）」

販売予定時期：2026年5月 ※2025年11月25日より予約受付開始

価格：単品 880円(税込)／BOX 7,040円(税込)

サイズ：全長約5.6cm

種類：全8種（工藤新一／毛利蘭／世良真純／黒羽快斗／中森青子／白馬探／服部平次／遠山和葉）

予約受付店舗：アニメ・ホビー系関連ショップほか

※各販売サイトでの予約開始に時間がかかる場合があります

2025年2月に、セガ ラッキーくじオンラインにて販売された「名探偵コナン みんなといっしょーせいと・がくせいへんー」

かわいいイラストを使った景品が、好評を博していました。

そんな「名探偵コナン みんなといっしょーせいと・がくせいへんー」のかわいいイラストが、ボールチェーン付きのアクリルキーホルダーになって登場します。

ラインナップは「工藤新一」「毛利蘭」「世良真純」「黒羽快斗」「中森青子」「白馬探」「服部平次」「遠山和葉」の全8種類。

仕草やヘアスタイルなど、キャラクターたちの個性が光るデザインもポイントです☆

人気のかわいいイラストデザインが、アクリルキーホルダーになって登場。

セガ フェイブの「名探偵コナン アクリルキーホルダー（みんなといっしょーせいと・がくせいへんー）」は、2026年6月に販売予定です☆

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 工藤新一・毛利蘭など8種！セガ フェイブ「名探偵コナン アクリルキーホルダー（みんなといっしょーせいと・がくせいへんー）」 appeared first on Dtimes.