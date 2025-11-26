工藤新一・毛利蘭など8種！セガ フェイブ「名探偵コナン アクリルキーホルダー（みんなといっしょーせいと・がくせいへんー）」
セガ ラッキーくじオンラインで好評だった「名探偵コナン みんなといっしょーせいと・がくせいへんー」のイラストを使った、アクリルキーホルダーがセガ フェイブから登場。
学生・生徒のキャラクターが多数ラインナップされる、かわいいデザインのグッズです！
セガ フェイブ「名探偵コナン アクリルキーホルダー（みんなといっしょーせいと・がくせいへんー）」
販売予定時期：2026年5月 ※2025年11月25日より予約受付開始
価格：単品 880円(税込)／BOX 7,040円(税込)
サイズ：全長約5.6cm
種類：全8種（工藤新一／毛利蘭／世良真純／黒羽快斗／中森青子／白馬探／服部平次／遠山和葉）
予約受付店舗：アニメ・ホビー系関連ショップほか
※各販売サイトでの予約開始に時間がかかる場合があります
2025年2月に、セガ ラッキーくじオンラインにて販売された「名探偵コナン みんなといっしょーせいと・がくせいへんー」
かわいいイラストを使った景品が、好評を博していました。
そんな「名探偵コナン みんなといっしょーせいと・がくせいへんー」のかわいいイラストが、ボールチェーン付きのアクリルキーホルダーになって登場します。
ラインナップは「工藤新一」「毛利蘭」「世良真純」「黒羽快斗」「中森青子」「白馬探」「服部平次」「遠山和葉」の全8種類。
仕草やヘアスタイルなど、キャラクターたちの個性が光るデザインもポイントです☆
人気のかわいいイラストデザインが、アクリルキーホルダーになって登場。
セガ フェイブの「名探偵コナン アクリルキーホルダー（みんなといっしょーせいと・がくせいへんー）」は、2026年6月に販売予定です☆
Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.
The post 工藤新一・毛利蘭など8種！セガ フェイブ「名探偵コナン アクリルキーホルダー（みんなといっしょーせいと・がくせいへんー）」 appeared first on Dtimes.