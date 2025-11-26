育児業界に影響を与えたタレントを表彰する「第18回ペアレンティングアワード」授賞式が26日、都内で行われ、元バレーボール日本代表でタレントの栗原恵（41）が登壇した。

昨年、写真家でモデルの大越光貴氏と結婚し、現在11カ月の男児を子育て中。「バレー一筋にやっていて、現役中に大病も患ったりして、自分が妊娠、出産、育児をできる日がくるなんて想像もしていなかった。毎日息子が笑顔をみせてくれたり、歩く練習をしたり、日々チャレンジする前向きな姿勢を見て私自身も励まされている」と話した。

息子を抱っこしながら一緒に行うおうちトレーニングが話題。11カ月で12キロある「ビッグベビー」とし、「体重が重いので、抱きかかえたままスクワットをして、伸ばす時に『日本一高い“高い高い”だよ〜』といながら、スクワットからのプレスという全身運動をする。息子も喜んで笑顔になるので、お互いに楽しみながら取り入れています」と話した。

杉浦太陽（44）、peco（30）、横山だいすけ（42）、バービー（41）、柿谷曜一朗（35）丸高愛実（35）夫妻らも受賞した。