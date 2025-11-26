タレントの菊地亜美（35）が26日放送のフジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）にVTR出演。ママ友である超人気女優の意外な一面を明かす場面があった。

この日のゲストは女優の北川景子と田中麗奈。番組では2児の母である北川をよく知る人物として、同じく2児の母である菊地に事前取材を行った。

菊池は北川とは番組共演の際に声をかけられ親しくなったとし、日頃から子育てについてLINEをよくしていると告白した。

さらにLINEでは意外なやりとりもあったという。「全然育児関係ないんですけど、景子さんが1個のバラエティー番組とかで、あんまりうまくいかなかった時とか、バーッて来るんですね、LINEが」と暴露した。

「私、どこで悩んでるの？って思うんですよ。だって景子さんが（バラエティー番組に）出て、失敗するとかまずないじゃないですか」と菊地。それでも北川に「今景子さんのバラエティー見てま〜す」とLINEすると、「あれは反省…」といった内容が送られてくるとした。

そのため「そんなの気にしなくていいんですよ！」と返答すると、「爪痕残さなきゃね！！」との驚きの反応が。「私じゃないんだからって」と苦笑した。

スタッフから北川にアドバイスするならと聞かれると「私が北川景子だったら“下々のみんなはそうだと思うんだけれども”っていうのを枕ことばに付けますね。絶対受けると思いません？」と語った。

またVTRの最後にはスタジオの北川に向かって「景子さん、あんまり爪痕残そうと思わないでくださいね！私、もう呼ばれなくなっちゃいますから」と冗談めかして呼びかけた。