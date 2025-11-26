やっぱり安心な“この丈感”！【しまむら】40・50代の体型隠しに♡「マキシ丈カーデ」

寒さを感じ始めるこの時期、軽く羽織れるカーデが頼りになります。なかでもマキシ丈は、大人世代の気になる体型をカバーしてくれそうです。今回は、@naco_roomsさんが【しまむら】で見つけたマキシ丈カーデをピックアップ。リアルコーデとあわせてご紹介します。カジュアルにもきれいめにも着回せるから、この冬のヘビロテアイテムになるかも。

柔らかなミックスニットで軽やかに着られる一枚

【しまむら】「ATP7GトッパーCD」\2,420（税込）

やや薄手ながら、ふんわりと柔らかそうなミックスニットが魅力のマキシ丈カーデ。体型カバーに一役買ってくれそうな着丈120cm超えのマキシ丈は、大人世代に嬉しい一枚です。ボタンレスでゆったりめの袖は、さっと羽織れる着やすさもポイント。袖口と裾にはリブ編みを施し、シンプルながら程よくメリハリのあるシルエットに。動くたびに揺れる軽やかさがあり、マキシ丈でも重たく見えずすっきりと着こなせそうです。

縦シルエットを活かしたコーデでエレガントに

@naco_roomsさんは、ブルーのニットワンピにマキシ丈カーデを重ねたきれいめコーデを紹介。全体が縦のシルエットでまとまるため、自然とスタイルアップが期待できます。カーデの上からウエストマークをすることで程よいメリハリが生まれ、エレガントな雰囲気に。ワンピにベルトを巻いてカーデをラフに羽織った、抜け感のある着こなしもおすすめです。

ゆったりとしたサイズ感で着映えも体型カバーも

【しまむら】「ATP5GマキシVCD」\2,739（税込）

こちらはクラシックなVネックカーデをベースにしたような、上品な雰囲気。袖口と裾のリブ編みを長めにとり、シンプルながら立体感のあるシルエットに仕上がっています。@naco_roomsさんは、あえてゆったりとしたサイズをセレクトしたそう。程よいボリューム感で着映えも狙え、体型カバーにも期待大です。

定番アイテムにパッと合わせるだけでサマ見え

Vネックデザインで、シャツを重ねてもすっきりとまとまるバランス。シャツのクリーンさが掛け合わされ、40・50代にぴったりの雰囲気に。ニットらしい柔らかさとぬくもりのある素材感が、フェミニンな表情も引き立てます。パンツにもスカートにも自然にマッチするデザイン。パッと羽織るだけでサマ見えも狙えるので、迷ったときの頼れる存在になりそう。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@naco_rooms様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Kae.S