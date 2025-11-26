山形県内のコメを乾燥・貯蔵する施設、カントリーエレベーターのおよそ4割が耐用年数を迎えているものの、建築コストの高騰で更新がままならない状況にあることが分かりました。



県によりますと県内のカントリーエレベーターはことし3月時点で48か所あります。このうち、去年（2024年）、耐用年数を迎えたのは20か所あり、全体のおよそ4割に上っています。

一方、JAによりますと、更新にかかる費用は建築コストの上昇により、数年前に比べおよそ3倍から4倍に上がっているということです。





JA山形中央会 大武義孝常務理事「建築コストが高騰しすぎて、カントリーエレベーターを利用する農家にとって利用できる料金を超えてしまう。大変悩んでいる」こうした中、鈴木憲和農林水産大臣は25日、カントリーエレベーターなどの共同利用施設の整備について 産地の負担を軽減する方針を明言しました。鈴木憲和農水相「産地や自治体から資材費の高騰等から事業費自体がかなり莫大なものになっているため、現場や地方の負担を軽減してほしいとの切実な声を聞いてきた。さらに産地負担の軽減をすることについて詰めの議論を行っている」鈴木大臣は共同利用施設の再編や集約支援事業に関して、都道府県の財政負担を軽減するために今年度の補正予算案に盛り込む補助率を引き上げる方針を示し、近く具体策を明らかにするとしています。