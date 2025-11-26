

左から：「ファミマのおせち2026」をPRする、ファミリーマート デジタル事業本部 デジタル事業部 デジタルコマースグループの石川紘子氏、ファミリーマート 商品本部 デリカ食品部 惣菜・サラダグループ 掛谷守如氏

ファミリーマートは、9月24日から沖縄県を除く全国のファミリーマート約1万5900店およびファミマオンラインで来年のおせちの予約販売を実施している。今回、「ファミマのおせち2026」の説明会を11月25日に実施。来年のおせちは、「正月は高級食材などで『食の贅沢』をしたい」というニーズに応える商品として名店監修のおせちをはじめ、華やかなおせち三段重とすき焼き用の宮崎牛＜A5ランク＞350g、またはボイルずわい蟹400gがセットになった「欲望おせち」や、バラエティ豊かなおせち三段重と丸ごとチーズにおぼれるキムチ鍋がセットになった「背徳おせち」など幅広いラインアップを用意している。説明会では、創業300余年の名古屋の名店「八百彦本店」のおせちから、こだわり食材3品（鈴廣紅白かまぼこ、和牛ローストビーフ、愛知みかわ豚の黒酢酢豚）を試食として提供した他、来年のおせちのトレンドや商品概要について説明した。



ファミマのおせち2026

「帝国データバンク『食品主要195社』価格改定動向調査（2025年10月）によると、昨年の飲食料品の値上げは10月時点で累計2万381品目に達した。こうした中、来年のおせちのトレンドは、贅沢を極めたいという層とコストパフォーマンスを重視する層の二極化傾向を示すと見られる」と、ファミリーマート 商品本部 デリカ食品部 惣菜・サラダグループ 掛谷守如氏が、来年のおせちの動向を占う。「そこで当社では、8月13日から14日に20代から60代の既婚男女を対象にインターネットで、『2026年のおせちに関するアンケート』を実施した。調査では来年のおせち予約購入予定者520名から回答を得た」と、独自アンケート調査を実施したという。「調査の結果、今年の物価高は来年のおせち選びに影響があると答えた人は66.0％に達し、具体的な理由を訪ねたところ、『お得感があるおせちを購入する』（57.1％）や『早割対象おせちを選ぶ』（49.3％）との回答が上位となった」と、物価高を反映し、お得におせちを楽しみたいという消費者が多いことが明らかとなった。「おせちを早割で申し込みたいという人は8割以上に達し、早期申込経験者も7割以上いた」と、早割で賢くおせちをお得に楽しんでいる消費者が大部分であることもわかった。「また、来年のお正月は高級食材などで『食の贅沢』をしたいという人も5.5割以上に達し、おせちをお得に購入したいという層とハレの日は贅沢をしたいという層に二極化していることがわかった」と、アンケート調査によって来年のおせちのトレンドがより浮き彫りになったと指摘する。



ファミリーマート 商品本部 デリカ食品部 惣菜・サラダグループ 掛谷守如氏

「調査の結果を受けて、当社の来年のおせちは、過去最大の商品数を展開し、早割の対象商品を拡充した。さらにお年玉企画の追加など予約特典も充実させることにした」と、3つの軸でおせちを展開していくと意気込む。「来年のおせちは過去最大35品をラインアップ。冷凍、冷蔵のおせちを低価格帯（〜1万5000円）、中価格帯（〜2万5000円）、高価格帯（〜2万5000円）で展開する」と、豊富なラインアップで消費者ニーズに応えていくと訴える。



「来年のおせちでは、これまで7品であった早割商品を10品に拡充した。さらに早割期間も昨年から3日延長したことも奏功し、早割終了タイミングで、予約数が前年比110.9％と好調に推移している」と、お得におせちを楽しみたいという消費者の獲得に成功したと頬を緩める。「予約特典として『全員当選お年玉』企画と題し、ファミマオンライン予約限定で、最大8万円分相当のファミマポイントが当たるキャンペーンも実施する」と、来年が「令和8年」ということと末広がりの八にちなみ、超大吉は8万円相当分のポイントをプレゼントするのだと紹介した。



八百彦本店 おせち一段重（和風）

今年のおせちのラインアップについて掛谷氏は、「昨年に引き続き、八百彦本店に監修してもらったおせちを販売する。八百彦本店は名古屋城下で江戸時代・享保年間から仕出し料理店を始めた。創業当時から変わらぬ“味”や“技”を守ること、それだけに満足することなく、流れゆく時代の声にも耳を傾けながら、今日もまた新たな歴史の一日を積み重ねている」と、八百彦本店の贅沢おせちを3種用意しているとのこと。



八百彦本店 おせち二段重（和洋）

「八百彦本店監修のおせちは『具材』へのこだわりをさらに追求。素材選びから調理法まで一つひとつ丁寧に仕上げ、見た目・味・食感のすべてに満足してもらえるよう、上質な具材を使用している。和と洋の贅沢な味が一つの重に。華やかでありながら繊細な味付けで、幅広い世代に満足してもらえる内容になっている」と、豪華なおせちになっていると説明。「『八百彦本店 おせち二段重（和洋）』は、伝統的な和の味わいと彩り豊かな和洋折衷の品々を楽しめる二段重。豪華なローストビーフや味わい深い蝦夷あわびの旨煮など、和と洋の贅沢な味わいが詰まっている」と、内容について紹介した。



八百彦本店 おせち三段重（和洋中）※すき焼き肉は除く

今回、「八百彦本店 おせち三段重（和洋中）」から、「鈴廣の紅白かまぼこ」、「和牛ローストビーフ」、「愛知みかわ豚の黒酢酢豚」の3品が試食として提供された。



鈴廣の紅白かまぼこ



和牛ローストビーフ



愛知みかわ豚の黒酢酢豚

「『鈴廣の紅白かまぼこ』は、専用の塩を自然調味料で奥深い味わいになっている。プリプリとした魚の弾力も魅力になっている。『和牛ローストビーフ』は、国産黒毛和牛を使用。冷めても柔らかく、脂の甘味も楽しめる。『愛知みかわ豚の黒酢酢豚』は、愛知県のブランド豚『みかわ豚』を使用。きめ細やかな肉質と上質な脂が特徴で、柔らかく、濃厚な旨みを楽しめる」と、3品について解説した。



ファミリーマート デジタル事業本部 デジタル事業部 デジタルコマースグループの石川紘子氏

同 デジタル事業本部 デジタル事業部 デジタルコマースグループの石川紘子氏が、昨年好評を得た、正月に嬉しい食材がセットになったコストパフォーマンスの高い「欲望おせち」（宮崎牛〈A5ランク〉すき焼き用350gまたはボイルずわい蟹400gのセット）と「背徳おせち」（丸ごとチーズにおぼれるキムチ鍋がセット）について説明した。



欲望おせち：「ぎをん や満文」監修 迎春おせち＋選べるセット（宮崎牛〈A5ランク〉すき焼き用350gまたはボイルずわい蟹400gのセット）

「『欲望おせち』は、宮崎牛〈A5ランク〉すき焼き用350gまたはボイルずわい蟹400gが選べるセットになっている。おせちは、京都・祇園の老舗『ぎをん や満文』が監修した華やかなおせち三段重。一の重には正月に欠かせない祝い肴を中心に盛り込んだ。二の重には、焼魚や肉料理など素材の持ち味を活かした品々を取り揃え、三の重は、洋風・中華風の料理を詰め合わせた。さらに、贅沢なすき焼き肉もしくはボイルずわい蟹セットで届ける」と、正月の団らんを、より一層豊かに彩るおせちになっていると紹介。



背徳おせち：彩豊楽＋丸ごとチーズにおぼれるキムチ鍋

「『背徳おせち』は、彩豊楽＋丸ごとチーズにおぼれるキムチ鍋のセット。正月の伝統食材をはじめ、肉料理や焼魚、きんとんなど和の甘味まで、バラエティ豊かに盛り込んだ。さらに、冬にうれしい『丸ごとチーズにおぼれるキムチ鍋』をセットにした。コクのあるチーズとピリ辛キムチの絶妙なハーモニーが、体も心も温めてくれる。おせちを囲んだ後の団らん時間に、家族みんなで鍋を楽しめる“二度おいしい”正月限定セットになっている」と、カマンベールチーズを丸ごと入れたキムチ鍋になっていると教えてくれた。

［小売価格］

八百彦本店 おせち三段重（和洋中）：店舗受取 3万2184円／宅配 3万3184円

八百彦本店 おせち二段重（和洋）：店舗受取 1万8360円／宅配 1万9360円

八百彦本店 おせち一段重（和風）：店舗受取 1万778円／宅配 1万1778円

欲望おせち：「ぎをん や満文」監修 迎春おせち＋すき焼き肉セット：2万1060円

欲望おせち：「ぎをん や満文」監修 迎春おせち＋ボイルずわい蟹セット：2万1060円

背徳おせち：彩豊楽＋丸ごとチーズにおぼれるキムチ鍋：1万7820円

（すべて税込）

［予約期間］〜12月22日（月）午後11:00まで

※八百彦本店のおせちの申し込みは12月20日（土）午後11:00まで

※三越のおせちは12月12日（金）午後11:00まで

［予約方法］

店舗で予約：全国約1万5900店で受付 ※沖縄県を除く

ファミマオンラインで予約：https://famima-online.family.co.jp

［受取・届け期間］

店頭受け取り：12月31日（水）

宅配で届け：12月29日（月）〜31日（水）

※商品によって届け日が異なる

※届け日・時間の指定はできない

※八百彦本店のおせちは12月31日（水）の届けとなる。時間の指定はできない

ファミリーマート＝https://www.family.co.jp