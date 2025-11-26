¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤À¾å¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡×¥í¥Ã¥Æ¡¦À¾Àî»Ë¾Ì¤¬¿·¿Í¾Þ¼õ¾Þ¡¡³ÚÅ·¡¦½¡»³ÎÝ¤Ï3°Ì¡¡À¾Éð¡¦ÅÏÉôÀ»Ìï¤Ï4°Ì
¥×¥íÌîµå¤ÎÇ¯´ÖÉ½¾´¼°¡ÖNPB AWARDS 2025 supported by ¥ê¥Ý¥Ó¥¿¥óD¡×¤¬26Æü¡¢¹Ô¤ï¤ì¥í¥Ã¥Æ¤ÎÀ¾Àî»Ë¾ÌÁª¼ê¤¬2025Ç¯ÅÙºÇÍ¥½¨¿·¿Í¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
À¾ÀîÁª¼ê¤Ïº£µ¨108»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¡¢117°ÂÂÇ¡¢3ËÜÎÝÂÇ¡¢37ÂÇÅÀ¡¢ÂÇÎ¨.281¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥í¥Ã¥Æ¤«¤é¤ÎÁª½Ð¤Ï2014Ç¯ÅÙ¤ÎÀÐÀîÊâÅê¼ê°ÊÍè11Ç¯¤Ö¤ê¡¢³°Ìî¼ê¤Ç¤ÎÁª½Ð¤ÏµåÃÄ½é¤Î²÷µó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¦¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°ºÇÍ¥½¨¿·¿Í¾Þ¡¢ÆÀÉ¼¿ô
À¾Àî»Ë¾Ì(¥í¥Ã¥Æ)97
Ã£¹§ÂÀ(ÆüËÜ¥Ï¥à)55
½¡»³ÎÝ(³ÚÅ·)45
ÅÏÉôÀ»Ìï(À¾Éð)26
»³ÅÄÍÛæÆ(À¾Éð)2
»ûÃÏÎ´À®(¥í¥Ã¥Æ)2
¾¾ËÜÀ²(¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯)1
ÌøÀîÂçÚð(ÆüËÜ¥Ï¥à)1
°Ê²¼¡¢À¾ÀîÁª¼ê¥³¥á¥ó¥È
¡¼ÌÜÉ¸¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¿·¿Í²¦¤ò¼è¤Ã¤¿µ¤»ý¤Á
¡ÖÁÇÄ¾¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¿Í¤¿¤Á¤¬¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¤³¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¼è¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤ò¿¶¤ê¤«¤¨¤Ã¤Æ
¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êºÇ½é¤Ï¶ì¤·¤¤ÉôÊ¬¤¬Â¿¤¯¤Æ¡¢Ìîµå¤ò¤¹¤ë¤Î¤¬¤¤¤ä¤Ê¤¯¤é¤¤ÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤ì¤ò·Ð¸³¤Ç¤¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤³¤ì¤«¤é¤ÎÌîµå¿ÍÀ¸¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢½ª¤ï¤Ã¤Æ¤ß¤ì¤ÐÁÇÀ²¤é¤·¤¤¿·¿Í²¦¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¼è¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤¿¤Î¤Ç¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¤¤¤¤°ìÇ¯´Ö¤À¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¼ÉÔ¿¶¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ï
¡ÖÍèÇ¯¤«¤é´ÆÆÄ¤ò¤µ¤ì¤ë¥µ¥Ö¥í¡¼¤µ¤ó¤¬¤½¤Î¤È¤¤Ï¥Õ¥¡¡¼¥à¤Î´ÆÆÄ¤ò¤·¤Æ¤ª¤é¤ì¤Æ¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤¤¤í¤¤¤í»î¹Ôºø¸í¤·¤Ê¤¬¤é¤ä¤Ã¤¿·ë²ÌºÇ½ªÅª¤Ë¤ÏÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤¹¤³¤È¤¬½ÐÍè¤¿¤Î¤Ç¡¢¥Õ¥¡¡¼¥à¤Ë¤¤¤ë¤È¤¤â¤Ä¤¤Ã¤¤ê¤Ç¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤½¤Î¿Í¤ÎÂ¸ºß¤¬¤³¤Î°ìÇ¯´Ö¤òÄÌ¤·¤ÆÂç¤¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¼°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ëÂÇÀÊ
¡Ö½é¥µ¥è¥Ê¥éÂÇ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê½é¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢½é¥Ò¥Ã¥È¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢½é¤¬¤Ä¤¯¤â¤Î¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¼«Ê¬¤Î°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ëÂÇÀÊ¤Ç¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó¼«¿®¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢ºÇ¸å¤Þ¤ÇÃ¯¤Ë¤Ê¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¼«Ê¬¤¬¤½¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¼è¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¼¥×¥í¤ÎÊÉ¤ò´¶¤¸¤¿ÉôÊ¬
¡Ö¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Îµå¼Á¤Ê¤É¤ËÁ´Á³¤Ê¤ì¤Ê¤¯¤Æ¶ì¤·¤ó¤À¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤³¤«¤éº£¤Î¿·¤·¤¤¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¥¹¥¿¥¤¥ë¤ËÊÑ¤¨¤Æ·ë²Ì¤ò»Ä¤¹¤³¤È¤¬½ÐÍè¤¿¤Î¤Ç¤½¤³¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤ÎÌîµå¿ÍÀ¸¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¸½¾õ¤ËËþÂ¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¤Þ¤À¤Þ¤À¾å¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¼Íè¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¤É¤ó¤Ê¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤·¤¿¤¤¤«
¡Ö¤Þ¤º¤Ï¤³¤Î¥ª¥Õ¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê´ðÁÃ¤«¤é¸«¤Ä¤áÄ¾¤·¤Æ¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó°Ê¾å¤ÎÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤¹¤³¤È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì°Ê³°¤ÎÌÌ¤Ç¤â¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤ÈÀ®Ä¹¤·¤¿»Ñ¤ò¸«¤»¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¼WBC¤Ø¤Î»×¤¤¡Öº£²ó¤Î¶¯²½»î¹ç¤Ç¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Ë¤Þ¤À¤Þ¤ÀËþÂ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É·ë²Ì¤ò»Ä¤¹¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤¿¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤â¤Á¤í¤ó¤½¤ì¤ËÆþ¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢º£¤Ï¤È¤Ë¤«¤¯¼«Ê¬¤Î¥ì¥Ù¥ë¤ò¾å¤²¤ë¤³¤È¤·¤«¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤¢¤Þ¤ê¤½¤³¤Ï½Å»ë¤»¤º¤Ë¤³¤Î¥ª¥Õ¥·¡¼¥º¥ó¤·¤Ã¤«¤ê¤È¸«¤Ä¤áÄ¾¤·¤Æ¡¢¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×