元TOKIOの国分太一さんが記者会見を開き、日本テレビ側にコンプライアンス違反の「答え合わせをしたい」として協議を求めたことに対し、日本テレビは「“二次加害”がもたらされることに強い恐怖を感じている」としたうえで「答え合わせは難しい」との見解を示しました。

コンプライアンス上の問題を理由に番組を降板した国分氏は、きょう開いた会見で日弁連に人権救済を申し立てた理由について、番組を降板後、日本テレビ側に自身のどの行動がコンプライアンス違反だったのか「答え合わせ」をしたいと求めたものの、「お願いが何一つかなわなかった」からだとしていました。

日本テレビは「ヒアリングで国分氏自らお話しされた内容だけでもコンプライアンス違反に該当する」とした上で、「関係者の保護を第一に対応しており、何よりも関係者が自分の身元を特定され、“二次加害”がもたらされることに強い恐怖を感じております。その観点から『答え合わせ』は難しいと考えております」との見解を示しました。

さらに、国分氏との今後の協議については「国分氏の代理人がやりとり等について、一方的な情報を流布するなど、代理人の言動に不信感を感じざるをえない状況下では難しい」と述べています。

その上で、日本テレビの福田博之社長は「時期がきたら国分氏の話を伺いたいし、自分の気持ちをお話しできればと思っている」と話していると説明しています。