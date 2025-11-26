プロ野球の年間表彰式「NPB AWARDS 2025 supported by リポビタンD」が26日、行われヤクルトの荘司宏太投手が2025年度最優秀新人賞を受賞しました。

荘司投手は今季45試合に登板し、2勝1敗、防御率1.05、28ホールドをマーク。また、デビューから12試合連続無失点で、石井弘寿投手コーチが持つ8試合の球団記録を29年ぶりに塗り替えました。

ヤクルトからの選出は2019年度の村上宗隆選手以来6年ぶり、投手での選出は2013年度の小川泰弘投手以来となります。

けがによる登録抹消も経験した荘司投手。「最初の出だしが良かったというのもありますし、石井コーチの球団記録も超せた。一時離脱したときもありましたけど、しっかり結果で証明して、また戻ってポジションにつけたというのは、この1年良かったと思います」とルーキーイヤーを振り返りました。

今季の活躍の原動力を聞かれると、「同じチームの矢崎拓也さんに勝ちパターンで離脱したときは絶対にそのポジションは取られるから、そこは絶対逃しちゃいけないぞということを言われて、このポジションは譲らないという気持ちで臨めたかなというのがあります」と、先輩の言葉が復帰後の力になったことを明かしました。

そして、次のタイトルの目標は「自分は抑えをやりたいので、セーブ王を取りたいなと思います」とコメント。「色々対策もされると思いますが、しっかり来シーズンは1年間戦い抜いて、また来年ここに戻ってこれるようにがんばります」と意気込みました。

▽セ・リーグ最優秀新人賞、得票数

荘司宏太(ヤクルト) 175伊原陵人(阪神) 44石伊雄太(中日) 31金丸夢斗(中日) 2竹田祐(DeNA) 1佐々木泰(広島) 1該当者なし 23