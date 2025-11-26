「白ビール煮込みおでん」具材8種盛りで「1,188円」で販売、石窯ピザとビール20種類がついた飲み放題プランも【直営タップルーム】

サンクトガーレン有限会社は、2025年11月27日（木）から冬季限定で、白ビールと呼ばれる小麦ビール「ヴァイツェン」で煮込んだ「白ビール煮込みおでん」の提供を開始する。※場所：直営タップルーム（本厚木駅北口すぐ）、文中の価格は全て税込表記

小麦麦芽を多く使用することで白く濁った見た目になり、ドイツや日本では“白ビール”として親しまれている「ヴァイツェン」。苦味はほとんどなく、小麦由来のやさしい甘みとやわらかな香りが特徴。サンクトガーレンではタップルーム限定で提供しており、人気の高いビールだという。

ヴァイツェン専用グラスに注いだヴァイツェン

ビールには麦芽や酵母由来のアミノ酸や有機酸など、旨みやコクのもととなる成分が豊富に含まれていることから、だしや具材を一緒に煮込むことで、まろやかで奥行きのある旨味が生まれるという。

ちなみに、ベルギーには「ムール貝の白ビール蒸し」、アイルランドには「牛肉の黒ビール煮込み」、イギリスには「フィッシュ＆チップス」（衣にビールを使用）、ドイツには「ビール煮ソーセージ」など、ビールの個性を生かした料理が各地に存在している。ビールに含まれる炭酸は肉や野菜をやわらかくし、アルコールが香り成分を引き出すことで、食材の旨みを最大限に活かすことができるという。

「白ビール煮込みおでん」は、そうしたビールの特性を活かした新しい冬の味。具材は大根や卵、ちくわなどの定番おでん種に加え、塩漬け豚肩肉やロングソーセージなど、ビールと相性抜群の食べ応えある素材も揃えているのも魅力。

白ビール煮込みおでん販売

〈白ビール煮込みおでん〉

【提供日】

2025年11月27日（木）〜冬季限定 （2026年1月末頃までの提供を予定）

【価格】

8種盛り合わせ 1,188円

（塩漬け豚肩肉・ロングソーセージ・大根・卵・ちくわ・さつまあげ・ミニトマト・ズッキーニ）

白ビール煮込みおでん8種盛り合わせ

同日よりスタートする冬のパーティープランは、この8種盛り合わせに、石窯ピザ、店内で提供中の樽生ビール20種飲み放題がついて1人5,940円。

【サンクトガーレンタップルームについて】

本厚木駅北口すぐにあるサンクトガーレンの直営店。タップ(TAP)とはビール注ぎ口のことで、タップルームはビール専門バーのこと。サンクトガーレン タップルームは神奈川県央エリア最多の20タップを設備しており、20種類のビールを提供中。

このタップルームの最大の特徴は、20種類のビール全てをサンクトガーレン1社が製造しているという点。ヴァイツェンやペールエール、IPAといった王道のスタイルから、乳酸菌発酵の酸っぱいビール、湘南ゴールドオレンジや梨、桃、りんごなどの季節の果実を活用したフルーツビール、バニラチョコのような味わいの黒ビール、通常の2倍のアルコール度数をもつハイアルコールビールなどを揃えているという。フードは注文を受けてから、1枚1枚生地をのばして石窯で焼き上げる本格ピザの他、世界のチーズ14種などを提供している。

サンクトガーレンタップルーム

【住所】神奈川県厚木市中町2-2-1 本厚木ミロード2 1階（本厚木駅北口すぐ）

【電話番号】 046-230-7017

【営業時間】 日〜月 12:00〜22:00／金・土・祝前日 12:00〜23:00

※ラストオーダー フード 1時間前、ビール30分前

公式サイトはこちら