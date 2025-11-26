渡辺美奈代、黒留袖で結婚式に参列 上品な“着物コーデ”に反響「おしゃれ」「綺麗と可愛いの二刀流」「美奈代さんは何を着ても似合う!!」
元おニャン子クラブのメンバーで歌手・タレントの渡辺美奈代（56）が、26日までに自身のインスタグラムを更新。黒留袖姿を披露した。
【動画・写真】「おしゃれ」「綺麗と可愛いの二刀流」黒留袖を着こなす渡辺美奈代
渡辺は「家族みんなで出席させて頂きました！」と、夫で“もやしくん”の愛称で知られる矢島昌樹氏、長男でラッパーの矢島愛弥（28）、次男でタレントの矢島名月（22）との家族4ショットを複数枚投稿。
渡辺は上品な黒留袖、夫と息子たち3人はスーツという正装で、家族全員が満面の笑みを浮かべた写真を公開した。さらに「結婚式で黒留袖を着ました」「動画でも少しだけお届け」と着物姿の動画もアップし、その美しさが際立つ着こなしを届けた。
品格ある着物コーディネートと家族揃っての正装姿に対し、コメント欄には「美奈代さんは何を着ても似合う!!」「めちゃくちゃ綺麗」「綺麗と可愛いの二刀流」「おしゃれ」「ご家族揃って素敵」「美男美女の家族」など、絶賛の声が多数寄せられている。
