小泉進次郎「注射が苦手なのですが」 予防接種を受ける姿が話題「目線がその方向にいくのめっちゃわかる」「苦手なの可愛い」
小泉進次郎防衛大臣が25日、自身のXを更新。「インフルエンザの予防接種を大臣室で受けました」と報告し、腕を見ずに接種する姿が「とてもよくわかる」「注射嫌いな人の特徴が出てる」などと話題になっている。
【写真】「注射嫌いな人の特徴が出てる」目を背けて注射を受ける小泉進次郎
投稿の続きでは「私は注射が苦手なのですが、今回は驚くほど痛みなく、気づいたら終わっていました。自衛隊の医官、さすがです。ありがとうございました！」と注射が苦手であることを明かし、接種する様子を3枚の写真で公開した。
接種を受ける姿は、腕を見ずに前をじっと見つめており、「注射をしているところを見ないように横を向くのはとてもよくわかる」「注射嫌いな人の特徴が出てる。極力見ない」「注射苦手なの可愛い」「注射針から目を背けてしまうのわかりみが深すぎまして…」「注射苦手だから打たれる時の目線がその方向にいくのめっちゃわかるww」などと、親近感が湧く姿に反響が集まっている。
