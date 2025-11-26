【YouTubeチャート】米津玄師「IRIS OUT」V10 RADWIMPSトリビュートアルバム収録曲がTOP100内に11作ランクイン
今週（2025/11/14-11/20）のYouTubeチャートTOP100の週間総視聴回数は前週比3.1％増、TOP100の初登場作は15作（前週9作）となった。
【画像】YouTubeチャート週間TOP11〜30一覧
10週連続1位は、米津玄師が劇場版『チェンソーマン レゼ篇』（9月19日公開）の主題歌として書き下ろした「IRIS OUT」（997.3万回）。2位は同じく米津が同映画のエンディング・テーマとして書き下ろし、宇多田ヒカルとのデュエットが話題となっている米津玄師&宇多田ヒカル「JANE DOE」（474.1万回）。9週連続で同映画の関連楽曲が1・2位を独占した。
11月18日には米津玄師の公式アーティストチャンネルで「JANE DOE」にのせて、主人公・デンジとレゼの運命を描いた「JANE DOE」×劇場版『チェンソーマン レゼ篇』のスペシャルミュージクビデオ（MV）も公開。このMVのために再編集された特別カットを含むスペシャル映像となっており、ファンの注目と称賛を集めている。
3位（前週3位）はMrs. GREEN APPLE「ライラック」（326.5万回）、4位（前週5位）はSnow Man「カリスマックス」（259.5万回）で、TOP4は前週と同じ並びとなった。
7位にはSnow Man「悪戯な天使」（229.2万回）が初登場。メンバーの岩本照が主演するテレビ朝日系金曜ナイトドラマ『恋する警護24時 season2』の主題歌で、11月5日リリースの5thアルバム『音故知新』の収録曲。振付は岩本照が担当し、サビの部分では「守るように」「引き寄せるように」手を動かす仕草が印象的だ。メンバーがInstagramで公開した同曲のMVオフショットも話題となっている。
アーティスト別、TOP100内のランクイン作品数は、米津玄師が7作（前週7作、米津玄師&宇多田ヒカル名義含む）、Snow Man が6作（前週4作）、Mrs. GREEN APPLEが5作（前週4作）、HANAが5作（前週5作）となっている。
13位はMrs. GREEN APPLE「狭心症」（155.5万回）が初登場。メジャーデビュー20周年を迎えたRADWIMPSのトリビュートアルバム『Dear Jubilee -RADWIMPS TRIBUTE-』（11月19日リリース）の収録曲で、アルバムにはiri、上白石萌音、ずっと真夜中でいいのに。、角野隼斗、SEKAI NO OWARI、DISH//、Vaundy、ハナレグミ、My Hair is Bad、Mrs. GREEN APPLE、宮本浩次、YOASOBI、米津玄師、ヨルシカの14組が参加。11月3日から14日間にわたって1日1組ずつ発表されてきたこともあり、大きな話題となっていた。同アルバムの収録曲は17位のVaundy「前前前世」（142.6万回）、40位の米津玄師「トレモロ」（99.3万回）など、TOP100内に11曲がランクインしている。
20位はBuono!「初恋サイダー（Live）」（135.3万回）。2012年にBerryz工房の嗣永桃子と夏焼雅、℃-uteの鈴木愛理からなるBuono!がリリースした曲だが、13日放送の音楽番組『ベストヒット歌謡祭2025』（読売テレビ・日本テレビ系）で、井上和（乃木坂46）、櫻井優衣（FRUITS ZIPPER）、佐々木舞香（＝LOVE）、TSUZUMI（海老原鼓／ME:I）、吉川ひより（超ときめき▼宣伝部 ※▼はハートマーク）の現役アイドル5人がコラボ歌唱したことで話題となり、前週TOP100圏外から急上昇。コメント欄には、「伝説のアイドルグループ」「アイドルが選ぶアイドルの名曲にピッタリ」といった声が並んでいる。
23位には優里「最低な君に贈る歌」（131.6万回）が初登場。現在開催中のアジアツアー『YUURI ASIA TOUR 2025』で初披露した新曲で、14日の配信リリースと同時に、優里約2年ぶりのオリジナルMVを公開。「ドライフラワー」「恋人じゃなくなった日」などのMVを手がけたエリザベス宮地氏が監督したMVは、さまざまなカップルや親子のキスシーンが映し出され、切ない歌詞と相反する映像が印象的な作品に仕上がっている。
※カッコ内は視聴回数
